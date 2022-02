Dwayne Johnsons allererste Rolle war so schwierig, dass der Action-Star in Tränen ausbrach

In Anbetracht all seiner Action-Rollen gilt Dwayne Johnson nicht unbedingt als zimperlich. Wegen seiner ersten Rolle musste er dennoch weinen.

Dwayne Johnson ist ein ausgemachter Spaßvogel. Einige seiner besten Filme profitieren von seinem Comedy-Talent, und auch hinter den Action-Kulissen erlaubt er sich gern Späße auf Kosten von Co-Stars. Doch der Einstieg in seine Hollywood-Karriere war offenbar stellenweise alles andere als lustig: Die Vorbereitung auf seine erste Rolle in Die Mumie kehrt zurück war nämlich so hart, dass er weinen musste.

Dwayne Johnson fängt wegen erster Action-Rolle an zu weinen

So viel offenbarte er damals zumindest in einem Gespräch mit Entertainment Weekly . Anfang der 2000er war Johnson ein gefeierter Wrestler mit unbestreitbarem schauspielerischem Talent. Für den Sprung zum Film-Star wollte er aber wohl noch an seinen Fähigkeiten feilen und besorgte sich in Vorbereitung auf Die Mumie kehrt zurück einen Schauspiel-Coach. Doch die Lektionen waren weit härter als gedacht:

Ich habe gerade erst meine zweite [Coaching-] Sitzung und fange nach einer Stunde schon an zu weinen. Es ist eine Riesenherausforderung und ganz anders als die Branche, aus der ich komme. Beim Wrestling müssen wir nicht mit dem Verlust eines Verwandten umgehen. Aber beim Film musst du lernen, eine Vielzahl an Emotionen darzustellen. Das ist der schwierigste Teil für mich.

Das mag manchen Fans insofern seltsam scheinen, da Johnsons Rolle als Krieger-König Mathayus in Die Mumie kehrt zurück recht kurz ausfällt (über seinen CGI-Klon am Ende des Films betten wir lieber eine Decke des Schweigens). Das Arbeiten an seiner professionellen Reichweite an Emotionen hat sich dennoch bezahlt gemacht.

Sein feiner Sinn für Humor ist etwa in einem seiner besten Filme auf Netflix zu spüren. Auch zwischen kaltblütigen Auftritten in Faster oder seiner absurd tragikomischen Figur in Pain & Gain ergibt sich mittlerweile eine schöne Bandbreite an Ausdruck. Und alles begann mit Tränen für eine Mumie.

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

