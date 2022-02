Heute im TV: In seiner ersten großen Action-Rolle blamierte Dwayne Johnson einen Co-Star mit einer Furz-Maschine

Dwayne Johnson lässt nix anbrennen. Schon bei seinem ersten Action-Auftritt foppte er eine Kollegin in einer Szene mit einer Furzmaschine. Heute ist sie im TV zu sehen.

Man kann über Dwayne Johnson sagen, was man will, aber er ist garantiert kein Kind von Traurigkeit. Als Wrestler bewies er ein untrügliches Gespür für Humor, das er in einer seiner besten Rollen auch auf Netflix unter Beweis stellt. Und selbst bei seinem ersten großen Leinwand-Auftritt im Action-Kracher The Scorpion King hatte er es bereits faustdick hinter den Ohren. Ziel des Juxes war sein weiblicher Co-Star Kelly Hu.

Action-Star Dwayne Johnson zerstörte sinnliche Szene mit Co-Star per Furz-Maschine

Das enthüllte The Rock in einem Highsnobiety -Video, bei dem er sich etwa 15 Jahre später noch einmal Szenen aus The Scorpion King ansah und sie kommentierte. Dazu gehörte auch eine Liebesszene zwischen ihm und Hu. Trotz vor Sinnlichkeit triefender Dialoge ("Du wirst sterben, das ist dein Schicksal." - "Ich erschaffe mein eigenes Schicksal!") fiel die Szene am Set leider sehr viel weniger sinnlich aus als auf der Leinwand. Der Action-Star hatte aber eine Idee.

Schaut euch hier den Trailer zu The Scorpion King an:

The Scorpion King - Trailer (Deutsch)

Johnson erzählt dazu:

Es wirkt wie eine nette, romantische Szene. So was ist aber immer peinlich [zu drehen]. Da stehen 15 Menschen und Kameras im Raum, es ist nie sexy oder romantisch. Also wollte ich ein bisschen die Stimmung heben. Ich hatte eine Furz-Maschine. Ich sagte zu meinem Maskenbildner, 'wenn ich dir ein Zeichen gebe, macht das Ding an'. [Das Zeichen war] 'Ich erschaffe mein eigenes Schicksal!' [Der Furz ging los und ich sagte] Leute, Kelly hat wohl was Schlechtes gegessen!

Wie genau Hu, die Johnson als "gute Freundin" bezeichnet, auf den Spaß reagierte, ist nicht bekannt. Vielleicht hat sie den künftigen Co-Stars den Action-Darstellers im Stillen einfach viel Geduld gewünscht.

Wann läuft The Scorpion-King mit Action-Star Dwayne Johnson im TV?

The Scorpion King kommt heute um 22.50 Uhr auf RTL II.

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

