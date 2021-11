Neu bei Netflix: The Rock in einer seiner besten Rollen, die endlich sein Können als Schauspieler zeigt

Bei Netflix gibt es seit dieser Woche Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson in einer seiner besten Rollen, die auch weit entfernt von seinem Red Notice-Auftritt ist.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir erstmals am 25. Januar 2021 anlässlich einer TV-Ausstrahlung veröffentlicht. Dies ist eine leicht veränderte Fassung.



Er hat eine Knarre in der Hand und trägt ein schwarzes Muskelshirt. Dwayne "The Rock" Johnson zeigt sich in Central Intelligence auf den ersten Blick genau so, wie wir ihn am besten kennen: bereit zum Kampf.

Zwischen Fast and Furious, Skyscraper, Jumanji und dem neuen Netflix-Blockbuster Red Notice sticht die Komödie trotzdem positiv hervor. The Rock spielt in Central Intelligence nämlich eine seiner besten Rollen. Seit Kurzem ist der Film neu im Katalog des Streaming-Dienstes Netflix. Warum die Actionkomödie für The Rock etwas Besonderes ist, erfahrt ihr hier.

Worum geht es in Central Intelligence mit Dwayne "The Rock" Johnson?

Central Intelligence ist eine Buddy-Komödie mit einer cleveren Ausgangsidee. Vor 20 Jahren war Calvin (Kevin Hart) der coole Star der High School, während Robbie (Dwayne Johnson) wegen seines Gewichts gemobbt wurde. Nun treffen sie sich wieder und ihre Lage steht auf dem Kopf.

Hört unseren Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Calvins Karriereträume sind verpufft. Mit seinem Leben ist er unzufrieden. Robbie hingegen heißt jetzt Bob Stone und ist trainiert bis in den kleinen Zeh. Außerdem hat Bob ein ziemlich großes Geheimnis. Der Ex-Agent wird nämlich vom Geheimdienst CIA gejagt. Ausgerechnet bei seinem alten Schulfreund sucht er Unterschlupf.



Was macht The Rock in der Komödie bei Netflix so besonders?

Die Grundidee ist clever, der restliche Film eher nicht. Trotzdem gibt die Geschichte über Bullying und gescheiterte Lebenspläne reichlich Material für den Schauspieler Dwayne Johnson her.

In vielen Actionfilmen flankiert The Rock seine einschüchternde Statur mit einer ironisch gehobenen Augenbraue. Das schützt vor unfreiwilligen Lachern, wenn der Muskelmann wieder Gegner:innen in den Boden rammt. Central Intelligence geht noch weiter.

Im Prolog sehen wir, wie Johnsons Figur Robbie vor der ganzen Schule grässlich bloßgestellt wird. Es ist eine brutale Szene, ohne Blut. Damit wird das emotionale Fundament des herzerwärmenden Films gelegt. Der einzige Mensch, der für Robbie einsteht, ist Calvin.

Das ist eine der besten Rollen von Dwayne Johnson

Das Trauma speist also nicht nur Robbies Verwandlung in Muskelmann Bob. Es begründet auch seine Bewunderung für den Normalo, der ein paar Köpfe kleiner ist als er. Wie der Actionstar diese Gefühle durchscheinen lässt, beeindruckt zutiefst.

Central Intelligence TV Spot Bob Stone (English) HD

Ohne vollständig mit dem Ton der leichten Komödie zu brechen, geht Dwayne Johnsons Darbietung in Central Intelligence richtig ans Herz. Kurze Blicke und Gesten genügen. So holt er die Erinnerung an den gedemütigten Schuljungen sekundenschnell zurück – und vergräbt sie wieder.



In den meisten anderen Actionfilmen und Komödien mit Dwayne Johnson fehlt diese Komplexität. Seine Helden ziehen in den Kampf, aber sind unverwundbar. In Cental Intelligence beantwortet dagegen eine tiefe Wunde die naheliegende Frage: Warum sieht dieser Mann wie The Rock aus?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Dwayne Johnson als Schauspieler?