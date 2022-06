Dwayne Johnsons gewaltigster Film überhaupt: Der erste Trailer zum DC-Kracher Black Adam ist da

Mit Black Adam will Dwayne Johnson alle bisherigen DC-Charaktere übertrumpfen. Schaut jetzt den ersten Trailer zum kommenden Superhelden-Blockbuster.

Nach The Batman dürfen sich DC-Fans als nächstes auf den Superhelden-Blockbuster Black Adam mit Dwayne Johnson freuen. Wenn man den Worten des Stars glaubt, erwartet uns hier der gewaltigste DC-Film überhaupt. Damit ist wohl vor allem die extreme Muskelpower der Titelfigur gemeint, die Johnson immer wieder mit schmerzhaften Trainingsvideos geteast hat.

Vor dem Kinostart im Oktober könnt ihr jetzt endlich den ersten Trailer zu Black Adam schauen. Neben dem gewaltigen Körper des Hauptdarsteller erwartet uns wohl ein düsterer DC-Kracher.

Schaut den ersten Black Adam-Trailer mit Dwayne Johnson:

Black Adam - Trailer (Deutsch) HD

Dwayne Johnson spielt mit DC-Antiheld Black Adam einen düsteren Rächer

In der Geschichte von Black Adam hat sich die Hauptfigur vor 5000 Jahren als Sklave im alten Ägypten gegen seine Vorgesetzten aufgelehnt. Mit den magischen Kräften des mächtigen Zauberers Shazam verliert er aber die Kontrolle über seine Fähigkeiten und wird selbst zum brutalen Herrscher. Deshalb wird er von Shazam 5000 Jahre eingesperrt. In der Gegenwart wird er aus seinem Gefängnis befreit und sinnt auf Rache.

Ihm in den Weg stellt sich die Justice Society of America mit den Held:innen Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell), Hawkman (Aldis Hodge) und Doctor Fate (Pierce Brosnan).

In Black Adam soll sich die Hauptfigur laut Dwayne Johnson vom Bösewicht zum Antihelden wandeln. Der Star kündigte außerdem schon an, dass das niedrigere PG-13-Rating stark ausgereizt werden soll. DC-Fans dürfen sich auf einen harten Film mit vielen Toten einstellen.

In Deutschland startet Black Adam mit Dwayne Johnson am 20. Oktober in den Kinos.

Wie findet ihr den ersten Black Adam-Trailer?