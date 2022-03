Dwayne Johnsons größte Nemesis ist nicht Vin Diesel, sondern ein Hobbit

Dwayne Johnson und Vin Diesel werden sich in diesem Leben wohl nicht mehr versöhnen. Wie sich herausstellt, ist der Fast & Furious-Star aber nicht der erste Gegenspieler, der The Rock zu schaffen macht.

Wird Dwayne Johnson jemals wieder ein Teil der Fast & Furious-Familie werden? Ausgehend von den jüngsten Entwicklungen in seiner Fehde mit Vin Diesel sollten wir uns darauf keine Hoffnungen machen. Schon bald dürfte aber ein anderer Clinch für Aufsehen sorgen. Der größte Widersacher aus Johnsons Kindheit kehrt zurück.

Variety berichtet, dass Herr der Ringe-Star Sean Astin eine Rolle in der 2. Staffel von Young Rock ergattert hat. Die Sitcom aus dem Hause NBC widmet sich den jungen Jahren von Johnson und wagt sogar einen Blick in die Zukunft. Astin, der in Mittelerde als hilfsbereiter Hobbit Samweis Gamdschie zu sehen war, verkörpert die ältere Version von Johnsons größter Nemesis aus Kindestagen: Dr. Julian Echo.

Herr der Ringe-Star Sean Astin als Gegenspieler von Dwayne Johnson in Young Rock

In der 2. Staffel von Young Rock meldet sich Echo zu einem äußert ungünstigen Zeitpunkt zurück: Dwayne Johnson befindet sich gerade inmitten seiner Kampagne, um die Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2032 zu gewinnen. Ausgerechnet an diesem wichtigen Punkt in seiner Karriere packt Echo eine schmutzige Geschichte aus.

Hier könnt ihr den Trailer zu Young Rock schauen:

Young Rock - S01 Trailer (English) HD

Echo behauptet, dass The Rock vor einiger Zeit versucht hat, ihn zu töten. Die schweren Vorwürfe bringen die politischen Pläne des Superstars ins Wanken und lassen sein Ansehen in der Öffentlichkeit schwinden. Wie gelingt es dem Helden der Geschichte, aus dieser unglücklichen Situation wieder herauszukommen?

Die neuen Folgen von Young Rock werden darauf sicherlich eine Antwort haben. Die 2. Staffel wird in den USA seit Dezember 2021 auf NBC ausgestrahlt. In Deutschland ist die Serie bei Sky zu sehen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

