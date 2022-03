Schlechte Nachrichten für DC-Fans zu Black Adam mit Dwayne Johnson, Aquaman 2 und dem lang erwarteten Flash-Film

Warner hat viele Starttermine für kommende DC-Blockbuster geändert. Das meiste sind Verschiebungen, doch ein Film startet sogar ein halbes Jahr früher.

Warner hat gerade allen Grund zur Freude, denn The Batman entwickelt sich mit einem bis dato weltweiten Einspielergebnis von über 300 Millionen Dollar nach einigen Tagen zum Box Office-Hit. Trotzdem hat das Studio jetzt einen neuen Veröffentlichungsplan für viele kommende DC-Blockbuster vorgelegt, der Fans enttäuschen dürfte.

Betroffen sind Filme wie Black Adam mit Dwayne Johnson und Aquaman 2, die alle verschoben wurden und später ins Kino kommen.

Fast alle DC-Blockbuster starten später – aber einer kommt ein halbes Jahr früher

Wie unter anderem Screen Rant berichtet, hat Warner DC-Filme wie Black Adam und Aquaman 2 verschoben. Das Sequel mit Jason Momoa und der kommende The Flash-Solofilm starten nicht mehr dieses Jahr. Dafür wurde Shazam 2: Fury of the Gods ein halbes Jahr vorverlegt, so dass der DC-Blockbuster 2022 statt 2023 schon ins Kino kommt.

Zur Übersicht findet ihr hier alle aktualisierten US-Startdaten für die kommenden DC-Filme:

DC League of Super-Pets startet jetzt am 29. Juli 2022 .



. Black Adam startet jetzt am 21. Oktober 2022 .



. Shazam 2 startet jetzt am 16. Dezember 2022 .



. Aquaman 2 startet jetzt am 17. März 2023 .



. The Flash startet jetzt am 23. Juni 2023.



Schaut hier noch den ersten Teaser-Trailer zu The Flash mit Michael Keatons Stimme:

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Die genauen Gründe für die Starttermin-Veränderungen sind nicht bekannt. Wie der Hollywood Reporter aber berichtet, sollen Insidern zufolge COVID-bedingte Verzögerungen bei der Arbeit an den Spezialeffekten ein Teil der Gründe sein.

Auch Aquaman 2-Regisseur James Wan, der mit einzigartigen Unterwasser-Spezialeffekten zur Avatar 2-Konkurrenz werden will, zeigt sich auf Instagram dankbar über den zeitlichen Aufschub für die CGI-Arbeit:

