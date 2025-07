"Ein Meisterwerk": Neuer Horror-Anime auf Netflix macht Publikum nach nur einer Folge sprachlos

Ein brandneuer Horror-Anime auf Netflix macht das Publikum nach nur einer Folge platt. Dabei handelt es sich um ein Highlight aus der Sommer-Season 2025.

Die Anime-Sommer-Season 2025 hat schon das ein oder andere Highlight mit sich gebracht. Unter anderem das Sci-Fi-Melodram Takopi's Original Sin, das Zuschauer:innen mit nur einer Folge traumatisierte. Nun ist ein weiterer Titel auf Netflix gestartet und richtet ähnlichen emotionalen Schaden an: die Horror-Manga-Adaption Der Sommer, in dem Hikaru starb.



Anime-Fans begeistert und schockiert von Horror-Highlight Der Sommer, in dem Hikaru starb auf Netflix

In der Anime-Umsetzung des gleichnamigen Mangas* von Mokumokuren geht es um die Beziehung von zwei verschworenen Teenagern aus einem japanischen Dorf. Als Hikaru kurze Zeit verschwindet und verändert zurückkehrt, beschleicht seinen besten Freund Yoshiki ein schrecklicher Verdacht: Ist das noch Hikaru oder wurde er durch ein Wesen ersetzt, das über seine Form und Erinnerungen verfügt? Und wie wird er reagieren, wenn er die wichtigste Person in seinem Leben einfach nicht loslassen kann?

Zu einem Beifall von 3300 Likes und viel Zustimmung kommentierte ein User lediglich das "Absolute Cinema"-Meme mit Martin Scorsese. Ein weiterer begeisterter User schrieb folgendes in den sozialen Medien: "Die erste Folge von Der Sommer, in dem Hikaru starb war ein Meisterwerk. Grafik, Sounddesign, Regie, Hintergrundkunst, Charakterzeichnung, Intrigen, Atmosphäre – einfach alles!"

Manga-Fans konnte der Auftakt wohl ebenfalls abholen, wie der Post einer weiteren Person bestätigt: "Als Manga-Leser hätte die Folge Der Sommer, in dem Hikaru starb nicht besser sein können. Sie hat den Ton für das Kommende perfekt vorgegeben und es wird so geil sein, das noch einmal animiert zu sehen. Das wird so wild. Ich bin, gelinde gesagt, sehr gespannt darauf."



Der Sommer, in dem Hikaru starb ist einer der besten Animes des Jahres

Auch die Profis von Anime News Network vergaben hohe Punktzahlen an die Anime-Adaption und zogen etwa Vergleiche zum kosmischen Horror von H.P. Lovecraft. Lobend erwähnt wurde außerdem mehrfach das Sounddesign der ersten Der Sommer, in dem Hikaru starb-Folge. Hoffen wir nur, der Titel biegt nicht ähnlich falsch ab wie die Uzumaki-Umsetzung aus dem letzten Jahr, die nach dem gefeierten Auftakt drastisch an Qualität verlor.

Im Moment kann sich die Serie von Regisseur Ryohei Takeshita (Jujutsu Kaisen) und CygamesPictures aber mit einer IMDb -Wertung von 8,1 durchaus sehen lassen.

Wann und wo kann man Der Sommer, in dem Hikaru starb in Deutschland sehen?

Der Horror-Anime läuft seit dem 5. Juli 2025 auf Netflix. Die nächste Episode geht am kommenden Samstag, den 12. Juli online.

