"Ein neues Abenteuer": Star Wars-Film mit Ryan Gosling enthüllt Titel und Startdatum

Der kommende Star Wars-Film von Shawn Levy mit Ryan Gosling in der Hauptrolle hat jetzt einen Namen. Dazu wurden weitere Details sowie der Starttermin des Sci-Fi-Krachers bekannt gegeben.

Die Star Wars Celebration in Japan ist aktuell im vollen Gange und wird in den kommenden Tagen noch viele Fans der Sternensaga mit exklusiven Panels und Enthüllungen glücklich machen. Eine davon erwartete uns direkt in den ersten Stunden der Convention und versorgte uns mit neuen Informationen zum kommenden Star Wars-Film von Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy.

Der Film hat jetzt einen offiziellen Titel gefunden. Ebenso wissen wir endlich, wann uns der Sci-Fi-Kracher im Kino erwarten soll.

Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling soll ein alleinstehender Film werden

Wie Shawn Levy und sein Hauptdarsteller Ryan Gosling bei der Star Wars Celebration in Tokio bekanntgaben, wird ihr kommender Film den Titel Star Wars: Starfighter tragen. Ob der Titel in Zusammenhang mit dem 2001 erschienenen gleichnamigen Videospiel steht, bleibt aktuell noch unklar. Umfangreiche Details zur Handlung ließen sich die beiden auf der Bühne nicht entlocken. Doch verriet Gosling, dass Fans ein besonderer Film erwarte (via The Hollywood Reporter ):

Die Wahrheit ist, dass dieses Drehbuch so gut ist. Es hat so eine tolle Geschichte mit großartigen und originellen Figuren. Es ist mit so viel Herz und Abenteuer gefüllt und es gibt wirklich keinen besseren Filmemacher für diese bestimmte Geschichte, als Shawn [Levy].

Darüber hinaus räumte Shawn Levy mit einigen Gerüchten auf, wie sein neuer Star Wars-Film in die Chronologie der Sternensaga einzuordnen ist. Demnach soll Star Wars: Starfighter für sich allein stehen:

Das ist ein alleinstehender Film. Es ist kein Prequel, es ist kein Sequel. Es ist ein neues Abenteuer. Es spielt während einer Zeit, die wir bisher noch nicht gesehen oder erforscht haben.

Gleichzeitig erklärte Levy, dass der Film zeitlich gesehen einige Jahre nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers spielen wird, auch wenn kein direkter Zusammenhang zu diesem bestünde. Bisher wurden noch keine weiteren Darsteller:innen neben Ryan Gosling bestätigt.

Wann kommt Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling ins Kino?

Wie Levy weiterhin verriet, werden er und sein Team im Herbst 2025 mit der Produktion von Starfighter beginnen. Der Film soll in den USA schließlich am 28. Mai 2027 in die Kinos einziehen. Ein deutscher Kinostart ist am 27. Mai 2027 wahrscheinlich.