Sie hat gerade den wichtigsten Oscar gewonnen: Jetzt erteilt sie Star Wars einfach eine Absage

Gerade erst hat Mikey Madison für ihre phänomenale Darbietung in Anora den Oscar als Beste Hauptdarstellerin erhalten. Lucasfilm zögerte nicht lange und schickte der Schauspielerin ein Star Wars-Angebot.

Wer einen Oscar gewinnt, dem stehen alle Türen offen. Zumindest so lange, bis sich der Hype und die Neugier gelegt hat. Deswegen blickt Hollywood immer ganz gespannt auf die ersten Post-Oscar-Entscheidungen der Gewinner:innen. Welche Rolle werden sie als Nächstes annehmen? Mikey Madison macht es besonders spannend.

Für Anora durfte sie im März den Goldjungen als Beste Hauptdarstellerin mit nach Hause nehmen. Seitdem sind offenbar einige Drehbücher auf ihrem Schreibtisch gelandet. Zuletzt berichteten wir etwa davon, dass sie ein Angebot für das neue Resident Evil-Reboot von Zach Cregger erhalten hat. Nun kommt Star Wars ins Spiel.

Mikey Madison hat dem geheimnisvollen Star Wars-Film von Shawn Levy eine Absage erteilt

Am Donnerstagabend packte der Hollywood-Insider Jeff Sneider einen Scoop in seinen Newletter The InSneider , der sich um Madisons mögliche Beteiligung an Shawn Levys Star Wars-Film drehte. Auch hier soll die Schauspielerin ein Angebot für eine zentrale Rolle erhalten haben. Wenige Stunden später ist bereits das Ende der Geschichte bekannt.

Wie das Branchenmagazin Variety von seinen Quellen erfahren hat, erteilte die Oscar-Gewinnerin Levys Star Wars-Film eine Absage. Die genauen Beweggründe werden nicht beschrieben. Dafür gibt es im Internet bereits einige Theorien.

Theorie 1: Madison hat sich schon für ein anderes großes Projekt entschieden, das für Terminüberschneidungen sorgt, eventuell sogar Resident Evil.

Theorie 2: Madison war schlicht von dem Star Wars-Pitch nicht überzeugt oder hat sich ihre Rolle in der weit entfernten Galaxis anders vorgestellt.

Theorie 3: Madison wurde von der Geschichte des Franchise abgeschreckt, in der immer wieder junge Schauspielende (vor allem weibliche und People of Color) von Hass-Kampagnen ins Visier genommen und angegriffen und belästigt wurden. Erst letztes Jahr haben wir das bei Amandla Stenberg und The Acolyte erlebt.

Theorie 4: Madison geht nicht den Blockbuster-Weg nach ihrem Oscar-Gewinn. Wo Brie Larson als Captain Marvel im MCU durchstartete und Jennifer Lawrence die Rolle von Katniss Everdeen übernahm, könnte Madison ihren Fokus weiterhin auf die Zusammenarbeit mit interessanten Filmschaffenden legen, wie es etwa Kristen Stewart nach dem Ende der Twilight-Saga getan hat.

Welche Rolle Madison angeboten wurde, ist unklar. Sneider packt in der jüngsten Ausgabe der Kristian Harloff Show ein paar Infos über die potenzielle Handlung des Films aus, die er aufgeschnappt hat. Angeblich spielt diese nach Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers und dreht sich um einen 15-jährigen, machtsensitiven Jungen.

Der Junge kommt nicht allein: Es gibt auch eine Mentorenfigur, für die bereits Ryan Gosling spekuliert wird, sowie die Mutter des Jungen und zwei nicht näher definierte Bösewichte. Darüber hinaus soll es eine weitere weibliche Rolle geben, bei der es sich um den Part von Madison gehandelt hätte. Offiziell bestätigt ist davon bisher aber nichts.

In der Vergangenheit wurden weitere Hollywood-Stars wie Jesse Plemons und Jodie Comer mit Levys Star Wars-Film in Verbindung gebracht, ganz zu schweigen von Daisy Ridley, die als Rey Skywalker eine Nebenrolle spielen könnte. Comer war übrigens in Star Wars: Der Aufstieg Skywalker ganz kurz als Reys Mutter Miramir zu sehen.

Wann startet Shawn Levys Star Wars-Film im Kino?

Vor ein paar Monaten wirkte es noch, als wäre das Projekt sehr weit entfernt. Zuletzt nahm Levys Star Wars-Film aber überraschend an Fahrt auf, sodass er noch vor Ende des Jahres in Produktion gehen könnte. Damit wäre ein Kinostart im Dezember 2027 möglich. Auch hier steht eine offizielle Ankündigung aber noch aus.

Vielleicht müssen wir nicht allzu lange auf diese warten: Am Wochenende findet die Star Wars Celebration in Japan statt, wo u.a. der nächste große Kinofilm der Sternensaga vorgestellt wird, namentlich The Mandalorian & Grogu. Vielleicht erhalten wir in diesem Zuge auch ein Update zu den weiteren geplanten Star Wars-Filmen.