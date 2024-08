Ein Star von How I Met Your Mother war am Höhepunkt der Serie todunglücklich

In den Anfangsjahren war How I Met Your Mother ein Riesenerfolg. Doch dieser Erfolg war für Marshall-Darsteller Jason Segel eine schwere Bürde.

Der plötzliche Erfolg einer Serie kann ihre Stars quasi über Nacht von unbekannten Gesichtern zu Weltstars katapultieren. Im Falle von Jason Segel war es die Sitcom How I Met Your Mother, die ihm zu einer ganzen Reihe von Rollen verhalf. Doch die Situation hat ihn ganz schön überwältigt.

Jason Segel war während How I Met Your Mother sehr unglücklich

Bei einer Tafelrunde vom Hollywood Reporter saß Jason Segel mit anderen Schauspielern aus dem Bereich Comedy zusammen. Dabei unterhielten sie sich über ihre Erfahrungen im Business sowie die Höhe- und Tiefpunkte ihrer Karrieren und ihres Privatlebens. Segel erklärte während des Gesprächs, wie es sich anfühlte, von Comedy in andere Genres zu gehen und wie schwer es war, an den anfänglichen Erfolg anzuknüpfen.

Das ganze Gespräch von Jason Segel, Steven Yeun (The Walking Dead) und Co. könnt ihr hier sehen:

Besonders hart war es für Segel, als seine Serie How I Met Your Mother auf dem Höhepunkt der Beliebtheit war. In dieser Zeit konnte er in großen Komödien wie Nie wieder Sex mit der Ex oder Die Muppets Hauptrollen ergattern, doch es machte ihn alles andere als glücklich:

Es gab eine Phase in meinem Leben und in meiner Karriere, etwa in den letzten Jahren von How I Met Your Mother, in der die Dinge sowohl beim Film als auch beim Fernsehen gut liefen, und alle sagten mir, wie gut es läuft, und ich war wirklich unglücklich.

Für Segel war es schwer zu begreifen, warum ihn der Erfolg unglücklich machte:

Also musste ich mich mit dem Warum auseinandersetzen. Was stimmt an dieser Gleichung nicht? Denn ich sollte das Gefühl haben, dass ich es geschafft habe ... und irgendetwas stimmte nicht.

Bei der Suche nach einer Antwort kam er dabei auf ein Thema zurück, das an dem Tisch bereits besprochen wurde. Beim Schauspielern geht es letztendlich auch um Selbsterkundung. Die hatte Segel während How I Met Your Mother aus den Augen verloren und musste viel Arbeit in die Wiederfindung stecken.

Podcast-Tipp: Wie gut ist How I Met Your Mother 10 Jahre nach dem Ende?

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen von How I Met Your Mother:

Gemeinsam mit meinen Kollegen Hardy und Hendrik diskutierte ich zum 15-jährigen Jubiläum der Serie über ihre Liebe zu den Figuren, wie sie zur Serie kamen und was an How I Met Your Mother schlecht gealtert ist. Und ist das Finale vielleicht besser als sein Ruf?