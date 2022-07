Ein Wort verändert das MCU für immer: Mit dieser Ms. Marvel-Überraschung hat niemand gerechnet

Im Finale der Disney+ Serie Ms. Marvel verändert ein Wort das MCU für immer. Die große Überraschung beantwortet eine größten Fragen für die Marvel-Zukunft.

Achtung, Spoiler für das Finale von Ms. Marvel: Sechs Folgen lang Fans rätselten Fans der Ms. Marvel-Comics, ob Kamala Khan auch im Marvel Cinematic Universe eine Inhuman sein wird. Das ist nun leider nicht der Fall. Stattdessen hat das Staffelfinale auf Disney+ eine komplett andere Frage beantwortet: Wann kommen X-Men und Mutanten endlich ins MCU? Die kurze Antwort: Jetzt!

Die X-Men sind nah: Ms. Marvel bringt die Mutanten nun wirklich ins MCU

Am Ende der 6. Folge von Ms. Marvel berichtet der Charakter Bruno seiner besten Freundin Kamala Khan (Iman Vellani) von einer überraschenden Entdeckung. Um herauszufinden, ob auch der Rest ihrer Familie durch den magischen Armreif Superkräfte bekommen könnte, warf er zuvor nochmal einen Blick auf ihre DNA.

Dabei ist Bruno eine seltsame "Mutation" in Kamalas Genen aufgefallen. Und just in diesem Moment erklingt das ikonische Musikthema der X-Men-Animationsserie aus den 90er Jahren. Hierbei handelt es sich nicht um ein irreführendes Easter-Egg, sondern die erste Bestätigung, dass das Mutanten-Gen tatsächlich im MCU existiert.



Schaut den Trailer zur MCU-Serie Ms Marvel auf Disney+:

Ms. Marvel - Trailer (Deutsch) HD

Seit Disney das Studio 20th Century Fox und damit auch die Rechte an den X-Men aufkaufte, warten Marvel-Fans voller Spannung darauf, wann (und vor allen wie) Mutanten endlich ihren Einzug ins MCU finden würden. Bekannte X-Men-Charaktere wie Scarlet Witch und Quicksilver waren zwar schon zu sehen, wurden aber ihrer Mutanten-Herkunft beraubt.



Den ersten X-Men-Auftritt in einem MCU-Projekt erlebten wir in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dieser fand jedoch in einem alternativen Universum statt. Kamala ist nun die erste bestätigte Mutantin auf Erde-616 – auch wenn sie sich selbst darüber noch gar nicht im Klaren ist und kaum Interesse an "irgendeinem weiteren Label" zeigt.

Für das MCU ist die Enthüllung des Mutanten-Gens jedoch eine absolute Sensation. Auch Kamala Kahn-Darstellerin und Marvel-Megafan Iman Vellani ist sich sehr wohl der Bedeutung dieser Überraschung bewusst, wie sie im Interview mit Marvel verrät:

Ich habe Kevin Feige eine E-Mail in Großbuchstaben geschrieben. Ich fragte: "Machst du das wirklich? Bist du dir sicher? Ich fühle mich so geehrt! Ich habe ihn durch die Mail angeschrien. Ich bin total ausgeflippt. Das ist die größte Sache der Welt, und die Tatsache, dass es in unserer Show passiert, ist verrückt.

Ob es noch weitere Mutanten auf Erde-616 gibt und ob sich auch das Superhelden-Team der X-Men bald formiert, bleibt erstmal unklar. Vielleicht gibt es ja schon im kommenden Jahr weitere Antworten, wenn Kamala Khan ab demin dem Leinwandabenteuer The Marvels zu sehen ist.

Das Ms. Marvel-Finale stellt dafür bereits die Weichen. In einer Post-Credit-Szene wird Kamala durch ihren Armreif an einen unbekannten Ort transportiert. An ihrer Stelle steht nun eine verwirrte Carol Danvers (Brie Larson) in ihrem Kinderzimmer.

Mutanten-Schocker: So stark wurde Ms. Marvels Comic-Ursprung verändert

In den Marvel Comics ist die junge Superheldin Kamala Teil der Inhumans. Dies sind die Nachkommen von Menschen, die vor vielen Jahrhunderten von den Kree genetisch verändert wurden. Durch terrigene Kristalle wird die sogenannte Terrigenese eingeleitet, welche das Inhumans-Gen und damit verborgene Superkräfte aktiviert. Das MCU hat aber einen anderen Plan.

© Disney Keine Inhuman: Ms. Marvel ist die erste MCU-Mutantin

Nicht nur Kamalas Comic-Kräfte, sondern auch ihre Herkunft wurden für ihren Live-Action-Auftritt verändert. Statt einer Inhuman wird sie uns als Nachfahrin der sogenannten Noor oder auch Dschinn präsentiert. Ihre Urgroßmutter stammte aus einer anderen Dimension und ein mysteriöser Armreif erweckte ihre Superkräfte. Das liegt aber nicht nur an ihrer Noor-Abstammung, wie das Staffelfinale enthüllte.

Dass Ms. Marvel Kristalle erschaffen und ihren Körper beliebig verformen (und durch die Zeit reisen) kann, ist einer Mutation in ihrer DNA zuzuschreiben. Diese Mutation hätte natürlich genauso gut ein Inhumans-Gen sein können, was einige Anspielungen zuvor (die Kraft des Noor-Schleiers in Folge 5 erinnerte stark an eine Terrigenese) andeuteten. Stattdessen ist Kamala im MCU nun offiziell eine Mutantin.

Den genauen Plan von Marvel kennen wir leider noch nicht. Dass der Armreif in einer Rückblende von der Leiche eines Kree entwendet wurde, legt aber nahe, dass das MCU die Kree-Herkunft der Inhumans und die Mutanten zu vermischen versucht, anstatt diese (wie in den Comics) als zwei separate Gruppen zu präsentieren – obwohl Inhumans in anderen Universen (Agents of SHIELD und Doctor Strange 2) sehr wohl eigenständig existieren.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche bekannten Mutanten wollt ihr gerne als erstes im MCU sehen?