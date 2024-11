"Ein Wunder": Christopher Nolan liebt Sci-Fi-Kracher, den Tarantino aus Prinzip hasst

In einem aktuellen Gespräch hat Christopher Nolan den Sci-Fi-Blockbuster eines Regie-Kollegen in den höchsten Tönen gelobt. Kultfilmer Quentin Tarantino dagegen will sich dieses Werk niemals ansehen.

Es gibt wohl keine Zweifel, dass Dune: Part Two der gewaltigste Sci-Fi-Film des Jahres war. Die Fortsetzung der Romanverfilmung von Denis Villeneuve bekommt nicht nur von Fans, sondern auch innerhalb der Filmindustrie viel Zuspruch. Zu den Dune 2-Bewunderern gehört zum Beispiel auch Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan. Kultfilmer Quentin Tarantino stellte dagegen vor kurzem klar, dass er sich das Sci-Fi-Epos niemals anschauen will. Christopher Nolan feiert Dune 2 als Wunder Laut Deadline sprach Nolan in einem kürzlichen Interview mit Denis Villeneuve darüber, wie sehr er die Dune-Fortsetzung lieben würde. Er bezeichnete sie als "ein Wunder einer Adaption" und erklärte: Die zweite Hälfte zu nehmen und einen unglaublichen Abschluss der Geschichte zu schaffen. Was für eine bemerkenswerte Arbeit. Der Regisseur verglich die neue Dune-Verfilmung auch noch mit Star Wars: Wenn Dune für mich wie Star Wars wäre, dann ist Dune 2 Das Imperium schlägt zurück, mein liebster Star Wars-Film. Ich denke, es ist einfach eine großartige Erweiterung von allem, was im ersten Teil eingeführt wurde. Nolan erklärt weiter, dass er an Dune 2 vor allem die vielen einzigartigen Bilder und Dinge verehren würde, die man noch nie zuvor in einem Film gesehen hätte. Hier könnt ihr euch das komplette Gespräch zu Dune 2 zwischen Christopher Nolan und Denis Villeneuve anschauen: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Quentin Tarantino lehnt Dune 2 strikt ab Weitaus weniger euphorisch sprach vor einer Weile Pulp Fiction-Regisseur Quentin Tarantino über die neue Dune-Verfilmung. Als Gast im Podcast von American Psycho-Autor Bret Easton Ellis erklärte dieser, dass er sich einen weiteren Dune-Film aus Prinzip nicht anschauen wird, da schon die David Lynch-Verfilmung von 1984 existiert. Villeneuve reagierte bereits auf diese Aussage und erklärte, er würde Tarantinos Remake-Ablehnung verstehen und so unterschreiben. Seine Dune-Filme würde er aber nicht als bloße Remakes, sondern komplette Neuverfilmungen des Romans und damit völlig eigenständige Werke betrachten. Wo und wie kann man Dune 2 schauen? Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, den Sci-Fi-Blockbuster selbst zu schauen, könnt ihr Dune 2 bei Skys WOW in der Flat streamen. Ansonsten gibt's den Film bei Anbietern wie Amazon Prime digital zum Kaufen.