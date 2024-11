Quentin Tarantino schießt gegen Sci-Fi-Kracher Dune: Deswegen wird er sich den Film niemals anschauen

Quentin Tarantino hat nichts für Hollywood-Remakes übrig. So hat er etwa Denis Villeneuves Dune-Adaption bis heute nicht gesehen – und wird es auch nicht.

Während Quentin Tarantino kürzlich Lobgesänge für den umstrittenen Joker 2: Folie à Deux abgab, hat der Meisterregisseur nun eine Reihe von Film- und Serienprojekten enthüllt, die ihn nicht im Geringsten interessieren. So hat er Denis Villeneuves Dune-Neuauflage bis heute nicht gesehen – und das aus einem Grund.

Quentin Tarantino hält nicht viel von Remakes wie Dune, Ripley und Shogun

Wie Tarantino im Gespräch mit Bret Easton Ellis (via Deadline ) verriet, halte er sich lieber an die frühe Verfilmung von Frank Herberts Sci-Fi-Klassiker:

Ich habe [David Lynchs originale Adaption] Dune ein paar Mal gesehen. Ich muss diese Geschichte nicht nochmal sehen. Ich muss keine Spice-Würmer sehen. Ich muss keinen Film sehen, bei dem das Wort 'Spice' so dramatisch ausgesprochen wird.

Dune sei dabei jedoch nur ein Titel unter vielen, von denen Tarantino wenig hält. So mache er auch einen Bogen um die Netflix-Serie Ripley oder den Disney+ Hit Shogun:

Es ist ein Remake nach dem nächsten. Die Leute fragen mich, 'Hast du Dune gesehen?', ' Hast du Ripley gesehen?', 'Hast du Shogun gesehen?' Und ich antworte nur: 'Nein, nein, nein, nein.' Es gibt sechs Ripley-Bücher: Wenn man nochmal eins verfilmt, warum nimmt man dann das, was schon zwei Mal verfilmt wurde? Ich habe diese Geschichte schon zwei Mal gesehen und ich mochte sie in keiner der beiden Versionen.

Dass unterschiedliche Filmemacher:innen in ihren Neuauflagen andere Schwerpunkte setzen und ästhetische Entscheidungen treffen, scheint Tarantino da wohl wenig zu interessieren. So erntete Villeneuves Sci-Fi-Kracher Dune: Part Two etwa großartige Kritiken, unter anderem von Regisseuren wie Steven Spielberg (via Variety ). Und auch die Serien-Adaption Shogun wurde mit Lob überhäuft und hat in diesem Jahr so viele Emmys abgeräumt, wie keine Serie zuvor.

Doch spricht Tarantino damit wohl vielen Cinephilen aus der Seele, die von dem Remake- und Reboot-Boom der letzten Jahre schlichtweg überfordert und genervt sind. Welchen Originalstoff wir als Nächstes von Tarantino erwarten dürfen, ist bisher nicht bekannt.

