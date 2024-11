Nach dem harten Dune-Diss von Quentin Tarantino: Jetzt reagiert Regisseur Denis Villeneuve mit klaren Worten

Nachdem Quentin Tarantino trotzig zu Protokoll gegeben hatte, Denis Villeneuves Dune nicht zu sehen, weil es ein Remake ist, hat der Regisseur jetzt gelassen darauf reagiert.

Kultregisseur Quentin Tarantino hält nichts von Remakes und Reboots, wie er neulich mit einer zugespitzten Aussage zum Thema Dune klarmachte. Demnach werde er die Filme seines Regie-Kollegen Denis Villeneuve niemals ansehen, weil er bereits die David Lynch-Verfilmung kenne.

In einem Saal voller Filmstudent:innen der Concordia Universität in Montreal reagierte der Filmemacher von Dune und Dune: Part Two äußerst gelassen auf den Diss.

Dune-Regisseur Denis Villeneuves lässt sich nicht von Tarantino-Aussage provozieren

Stundenlang stellte sich Villeneuve letzte Woche den vielen Fragen der versammelten Filmstudent:innen, berichtet die Montreal Gazette vom Event. Dabei kam auch eine provokante Frage bezüglich Tarantinos Dune-Verweigerung auf, die der Filmemacher zu großem Gelächter folgendermaßen beantwortete:

Ist mir egal. Es stimmt schon. Ich stimme ihm zu insofern, dass ich das Recyceln und Zurückbringen von Ideen auch nicht mag. Aber ich stimme nicht zu, dass ich ein Remake gemacht habe. Es ist die Adaption des Buches. Ich sehe das als ein Original an. Wir sind aber auch sehr unterschiedliche Menschen.

Aktuell arbeitet Villeneuve bereits am dritten Dune-Teil, der den zweiten Frank Herbert-Roman namens Dune Messiah aka Der Herr der Wüstenplaneten verfilmt. In diesem geht es um die Herrschaft von Paul Atreides (Timothée Chalamet) über den Wüstenplaneten Arrakis, seine Kinder mit Chani (Zendaya) und die Komplotte, die sich um ihn herum schmieden.

Tarantino sucht derweil nach einem Thema für seinen zehnten und letzten Film, mit dem er sich aus dem Geschäft zurückziehen will. Bis dieses Jahr war dafür ein Meta-Megaprojekt namens The Movie Critic geplant, das ihm erlaubt hätte, Fanlieblinge wie John Travolta (Pulp Fiction), Jamie Foxx (Django Unchained) oder Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood) in ihren ikonischen Rollen zurückzubringen. Inzwischen sieht es aber so aus, als hätten sich die Pläne des Regisseurs geändert.

Wo kann man die Dune-Filme streamen?

Falls ihr nicht wie Tarantino sein wollt und euch die Dune-Filme von Denis Villeneuve persönlich reinziehen wollt, habt ihr natürlich per Stream die Gelegenheit dazu. Teil 1 ist bei Joyn in der Flat abrufbar, Teil 2 bei Sky Go und WOW. Beide Filme sind darüber hinaus als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Co. zu finden. Die David Lynch-Version von 1984 findet ihr bei Netflix und Amazon Prime Video.