Eine der beliebtesten Sci-Fi-Reihen erfolgreich wiederbelebt: Ghostbusters-Sequel kehrt zu den Wurzeln zurück

Ghostbusters: Legacy hat seiner Geisterjäger-Reihe neue Energie verpasst. Jetzt soll ein Sequel zum erfolgreichen Sci-Fi-Blockbuster kommen.

Das Ghostbusters-Franchise steht wieder in vollem Saft. Nach dem Reboot-Flop Ghostbusters von 2016 konnte Ghostbusters: Legacy letztes Jahr beweisen, dass eine Story um Sci-Fi-Geisterjäger immer noch die Kinokassen klingeln lässt. Jetzt ist ein Nachfolger in Arbeit.

Sci-Fi-Sequel zu Ghostbusters: Legacy soll an berühmten Schauplatz zurückkehren

Das berichtet Deadline . Demzufolge werden für das Sequel Regisseur und Autor des Vorgängers die Plätze tauschen. Gil Kenan (Monster House) wird die Regie übernehmen, während Jason Reitman (Juno) das Drehbuch schreibt.

Über die Story sind noch keine Details bekannt. Den Deadline-Quellen zufolge soll die junge Geisterjäger-Truppe um Paul Rudd allerdings zurückkehren und sich an den Ort begeben, an dem 1984 alles anfing. Die Rede ist von der New Yorker Feuerwache aus Ghostbusters - Die Geisterjäger.

Wann kommt der Ghostbusters: Legacy-Nachfolger ins Kino?

Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, das Projekt befindet sich noch in einer sehr frühen Produktionsphase. Wir rechnen nicht vor Mitte 2024 mit einer Veröffentlichung.

