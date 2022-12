Eine der bestbewerteten Fantasy-Serien 2022 kehrt bei Amazon zurück – und sieht im ersten Trailer aus wie House of the Dragon Staffel 2

Bis die 2. Staffel von House of the Dragon startet, wird noch viel Zeit vergehen. Zum Glück liefert Amazon Prime schon im Januar den perfekten Fantasy-Nachschub.

House of the Dragon war eines der größten Fantasy-Ereignisse des Jahres. Wie die Geschichte des Hauses Targaryen weitergeht, erfahren wir allerdings erst 2024, wenn die 2. Staffel des Game of Thrones-Ablegers startet. Wir haben einen besonderen Serientipp, mit dem ihr euch die lange Wartezeit vertreiben könnt.



Die Rede ist von The Legend of Vox Machina. Anfang des Jahres startete die animierte Fantasy-Serie bei Amazon Prime. Nun kündigt sich die 2. Staffel mit einem Red-Band-Trailer an und verspricht ein episches Abenteuer in der geheimnisvollen Welt von Exandria. Macht euch auf einen gewaltigen Drachenkrieg gefasst.

The Legend of Vox Machina geht auf eine Idee von Matthew Mercer zurück, der die Geschichte zuerst im Rahmen der Webserie Critical Role als Dungeons & Dragons-Kampagne entwickelte. Nun erzählt er seine Abenteuer im Animationsgewand – und das sehr überzeugend. Als wir zum Halbjahr die 20 besten neuen Serien 2022, die kaum jemand kennt, aufgelistet haben, durfte The Legend of Vox Machina nicht fehlen.

Von allen neuen Fantasy-Serien legt The Legend of Vox Machina sicherlich den derbsten und blutigsten Humor an den Tag. Basierend auf der erfolgreichen D&D-Kampagne von Critical Role folgt die Animationsserie einer Gruppe angehender Held:innen, die verschiedene Aufträge annehmen. Dank der hervorragenden Chemie der Figuren und dem liebevoll stichelnden Witz fällt es leicht, direkt ein Teil dieser eingespielten Fantasy-Familie werden zu wollen.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,7 von 10 Punkten liegt The Legend of Vox Machina auf Moviepilot aktuell sogar deutlich vor House of the Dragon (7,1 von 10 Punkten). Auch gefeierte Fantasy-Serien wie Wednesday (7,6 von 10 Punkten) und Sandman (7,1 von 10 Punkten) kommen da nicht ran.

Wann startet The Legend of Vox Machina Staffel 2?

Die 2. Staffel von The Legend of Vox Machina startet am 20. Januar 2023 bei Amazon Prime. Erneut erwarten uns zwölf Episoden. Wie die Veröffentlichung genau aussieht, steht noch nicht fest. Die 1. Staffel wurden in Drei-Episoden-Blöcken im Wochentakt veröffentlicht.

