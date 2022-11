Bei Netflix, Amazon und Co.: Die 20 besten Serien des Jahres, die kaum jemand kennt

Ihr seid auf der Suche nach Serien-Geheimtipps? Wir haben euch die besten neuen Serien des Jahres bei Netflix und Co. herausgesucht, die ihr vielleicht bisher verpasst habt.

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Jahresende und damit auch die Zeit der Toplisten-Rückblicke auf die besten Serien des Jahres zu. Solange wollen wir euch nicht warten lassen, denn inmitten der gewaltigen Masse an Neuheiten gehen viele kleine Highlights, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, viel zu schnell unter. Daher haben wir euch 20 Geheimtipps bei Netflix, Amazon und Co. herausgesucht, die die meisten Serien-Begeisterten bisher noch nicht auf dem Schirm hatten.

Für dieses Ranking haben wir uns die von der Moviepilot-Community bisher bestbewerteten Serien des Jahres angeschaut, die unter 100 Bewertungen aufweisen und damit als Geheimtipps zu werten sind. Dokumentationen und Reality-Shows haben wir in dieser Übersicht vernachlässigt.

Viel Spaß beim Lesen und vielleicht entdeckt ihr ja noch den ein oder anderen Streaming-Tipp, der es auf eure Serien-Topliste zum Jahresende schaffen kann.



Die besten Serien-Geheimtipps Platz 10: Borgen – Macht und Ruhm

Borgen: Power and Glory - S01 Trailer (English Subs) HD

Moviepilot-Bewertung : 7,66

: 7,66 Wo im Stream? Netflix

Mit Borgen - Macht und Ruhm wurde eine der besten Serien der 2010er Jahre nach 9 Jahren Pause von Netflix wiederbelebt. Das Reboot zieht die dänische Außenministerin Brigitte Nyborg in eine internationale Krise hinein, als ein Ölvorkommen in Grönland entdeckt wird. Der sich entspinnende geopolitische Konflikt der Supermächte bringt die Regierung Dänemarks dabei an ihre Grenzen.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 9: Bosch Legacy

Bosch Legacy - S01 Trailer (English) HD

Moviepilot-Bewertung : 7,67

: 7,67 Wo im Stream? Freevee

Mit Bosch: Legacy hat es ein weiteres Revival unter die Top 10 der Serien-Geheimtipps geschafft. Nach 7 Staffeln in der Amazon-Serie Bosch kehrt Titus Welliver auch für die Fortsetzung als Harry Bosch zurück. Nach seinem Ausstieg beim LAPD untersucht dieser nun als Privatermittler neue Fälle und muss dafür mit seiner einstigen Erzfeindin Honey Chandler zusammenarbeiten.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 8: The Legend of Vox Machina

The Legend Of Vox Machina - S01 Trailer (English) HD

Moviepilot-Bewertung : 7,68

: 7,68 Wo im Stream? Prime Video

Von allen neuen Fantasy-Serien legt The Legend of Vox Machina sicherlich den derbsten und blutigsten Humor an den Tag. Basierend auf der erfolgreichen D&D-Kampagne von Critical Role folgt die Animationsserie einer Gruppe angehender Held:innen, die verschiedene Aufträge annehmen. Dank der hervorragenden Chemie der Figuren und dem liebevoll stichelnden Witz fällt es leicht, direkt ein Teil dieser eingespielten Fantasy-Familie werden zu wollen.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 7: Léas sieben Leben

Léas sieben Leben - S01 Trailer (französisch) HD

Moviepilot-Bewertung : 7,71

: 7,71 Wo im Stream? Netflix

In der französischen Netflix-Mystery-Serie Léas sieben Leben erwacht die Hauptfigur Léa eines Tages in den 1990er Jahren. Nicht nur ist sie zwei Jahrzehnte in die Vergangenheit gereist, auch steckt sie plötzlich im Körper eines jungen Mannes. Um dessen späteren Tod zu verhindern, muss sie fortan mehrfach den Körper wechseln. Daraus entspinnt sich ein spannender Genre-Mix aus Zeitreisen, Körpertausch, Young Adult-Drama und Krimi.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 6: Dead End - Paranormal Park

Dead End Paranormal Park - S01 Trailer (English) HD

Moviepilot-Bewertung : 7,93

: 7,93 Wo im Stream? Netflix

Die Animationsserie Dead End: Paranormal Park ist ein übernatürlicher, gruseliger und vor allem lustiger Abenteuer-Spaß rund um die Geisterhaus-Attraktion eines Freizeitparks. Besonders bemerkenswert wird Hamish Steeles Netflix-Comic-Adaption aber durch ihre LGBTQ+ Repräsentation und ihren liebenswerten trans* Hauptcharakter Barney. Fans von Animations-Hits wie Gravity Falls und Haus der Eulen sollten den queeren Cartoon-Meilenstein unbedingt auf die Merkliste setzen.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 5: Tschugger

Tschugger - S02 Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot-Bewertung : 8,1

: 8,1 Wo im Stream? Sky

Die charmante und extrem witzige schweizer Cop-Comedy Tschugger ist 2022 auch endlich in Deutschland angekommen. Sie entführt uns ins Kanton Wallis, wo die Zeit in den 80ern stehen geblieben zu sein scheint und für den Polizisten und Actionfilm-Fan Bax nie was aufregendes passiert. Als er einen brisanten Fall um zwei Cannabis-Schmuggler wittert, verwickelt er seinen Züricher Praktikanten Schmetterling prompt in eine Undercover-Mission, die natürlich bald eskaliert. Mittlerweile gibt es schon 2 Staffeln mit je 5 Episoden.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 4: My Dress-Up Darling

My Dress-Up Darling - S01 Trailer (deutsche UT)

Moviepilot-Bewertung : 8,21

: 8,21 Wo im Stream? Crunchyroll

Der Anime My Dress-Up Darling ist eine Liebeserklärung an die Leidenschaft und Hingabe junger Cosplayer:innen. Hier finden der schüchterne Schüler und Puppenliebhaber Gojo und die aufbrausende Otaku Marin zusammen, um gemeinsam verschiedene Cosplay-Kostüme zu erschaffen. Der Mix aus RomCom und Slice-of-Life-Erlebnissen konnte viele Anime-Fans durch die authentische Darstellung von Fankultur und Cosplay begeistern.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 3: Spy x Family

Spy x Family - S01 Trailer (English Subs) HD

Moviepilot-Bewertung : 8,3

: 8,3 Wo im Stream? Crunchyroll

Einer der größten Anime-Hypes des Jahres ist die Spionage-Comedy Spy x Family, die in Zusammenarbeit der renommierten Animationsstudios CloverWorks (The Promised Neverland) und Wit Studio (Attack on Titan) entsteht. Vor dem Setting eines fiktiven Kalten Krieges wird der Top-Spion Twilight für eine Geheimmission in die Ostania-Hauptstadt Berlint entsandt.

Dafür muss er zuerst eine Scheinfamilie gründen. Er adoptiert ein Waisenmädchen mit telepathischen Kräften und ehelicht eine Auftragskillerin. Spy x Family ist unglaublich kreativ, abwechslungsreich und extrem witzig erzählt und begeistert mit tollen Animationen und einem fantastischen Soundtrack.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 2: Extraordinary Attorney Woo

Extraordinary Attorney Woo - Trailer (englische UT) HD

Moviepilot-Bewertung : 8,53

: 8,53 Wo im Stream? Netflix

Die südkoreanische Drama-Serie Extraordinary Attorney Woo ist eigentlich schon kein Geheimtipp mehr. Immerhin belegt sie Platz 6 der meistgeschauten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien. Hier folgen wir den Erlebnissen der neurodivergenten und genialen Anwältin Woo Young-woo, die über ein fotografisches Gedächtnis verfügt und so verschiedene Fälle auf einzigartige und ungewöhnliche Weise löst. Die fehlende deutsche Synchronfassung sollte aber kein Hindernis sein, dieser liebevollen Wohlfühlserie eine Chance zu geben.

Die besten Serien-Geheimtipps Platz 1: Pachinko

Pachinko Ein einfaches Leben - S01 Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot-Bewertung : 8,6

: 8,6 Wo im Stream? Apple TV+

Mit Pachinko - Ein einfaches Leben erwartet euch wunderschöne Serien-Poesie. Episch und intim zugleich entfaltet sich in dem drei-sprachigen Serien-Epos die vier Generationen umspannende Familiengeschichte der Koreanerin Sunja, die uns vom Korea der 1910er bis ins Japan der 1980er Jahre entführt.

Pachinko ist eine Serie über Leben, Überleben, Heimat und Herkunft. Sie ist ein mitreißendes Porträt einer Generation von Menschen, die überall als "Fremde" behandelt werden. Und als bisher bestbewertete Serie des Jahres hat Pachinko definitiv noch mehr Aufmerksamkeit verdient.



Die besten Serien 2022: 10 weitere Geheimtipps

© Starz Tokyo Vice

Wenn ihr bei den 10 Serien-Tipps der Moviepilot-Community noch nicht fündig geworden seid, haben wir hier für euch noch 10 weitere neue Serien mit wenigen, aber dafür hohen Bewertungen. Hier sind die Plätze 11 bis 20:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.