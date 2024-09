Eine der bestbewerteten Netflix-Serien kehrt zurück und bringt euch schon mit dem Trailer zum Heulen

Die Netflix-Serie Heartstopper meldet sich nach über einem Jahr mit dem Trailer zur 3. Staffel zurück. Für Nick und Charlie wird es jetzt dermaßen dramatisch, dass allein die Vorschau eine emotionale Achterbahn ist.

Über ein Jahr ist es her, dass es Episoden-Nachschub der queeren Netflix-Teenserie Heartstopper gegeben hat. Mit einem Trailer zur 3. Staffel, der vor Dramatik und Emotionen nur so zu platzen droht, melden sich Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor) nun zurück – und kündigen ihre heißerwartete Rückkehr für Herbst dieses Jahres an:

Heartstopper - S03 Trailer (Deutsch) HD

Hearstopper Staffel 3: Taschentücher bereithalten für die neuen Folgen der beliebten Netflix-Serie

Die 2. Staffel endete mit beinahe vollendeten Liebesbekundungen der beiden Boyfriends. Doch bis zum ersten richtigen "Ich liebe dich!" müssen wir uns wohl noch gedulden. Wird es in Staffel 3 endlich so weit sein?

Nick möchte Charlie zeigen, wie sehr er ihn mag, indem er für ihn da ist – vor allem, während sein Freund mit psychischen Problemen hadert. Das reicht nur manchmal nicht bei solchen Schwierigkeiten, wie Nicks Tante, gespielt von Hayley Atwell, ihm klarzumachen versucht. Es sei aber gut, ihm einfach nur beizustehen, denn "Das ist Liebe, Schatz!"

Serienschöpferin Alice Oseman, die auch für die beliebte Comic-Vorlage der Serie verantwortlich zeichnet, sagte bei Netflix folgendes über Staffel 3:

Während Heartstopper stets die Freude zelebriert und auf Hoffnung hindeutet, freue ich mich wirklich, dass wir zulassen, dass der Ton der Serie gemeinsam mit unseren geliebten Charakteren heranreift. Psychische Gesundheit, Sex, Universitätsambitionen und mehr: Nick, Charlie und die Heartstopper-Teenager werden älter, lernen mehr über sich selbst und einander und erleben neues Verlangen, neue Ängste und neue Freuden, je näher sie dem Erwachsenenalter kommen.

Andere Charaktere, andere Probleme in Heartstopper Staffel 3

Nicht nur Nick und Charlie stehen beim Heranwachsen vor Herausforderungen in den neuen Hearstopper-Episoden. Elle (Yasmin Finney) und Tao (William Gao) versuchen sich körperlich näherzukommen, was leider die Gender-Dysphorie des trans Mädchens triggert, Tara (Corinna Brown) wird komplett von ihrer Zukunftsplanung gestresst und der eher stille Isaac (Tobie Donovan) fühlt sich wie ein drittes Rad am Wagen in der Clique.

Oscarpreisträgerin Olivia Colman wird in Staffel 3 leider aus Zeitgründen nicht als Nicks Mutter auftreten. Sie soll aber nicht neu gecastet werden. Stattdessen wird man ihre Abwesenheit innerhalb der Story erklären. Als Trostpreis taucht aber schon während des Trailers der aus Bridgerton bekannte Jonathan Bailey auf. Er spielt Nicks Promi-Schwarm Jack Maddox.

Wann kommt die 3. Staffel von Heartstopper zu Netflix?

Acht neue Folgen von Heartstopper gehen am 3. Oktober 2024 als 3. Staffel bei Netflix online. Showrunnerin Oseman versichert zu den neuen Folgen: "Wir machen etwas, das sich komplett anders anfühlt, und die Leute werden überrascht sein."