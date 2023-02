Eine der besten deutschen Comedy-Serien geht bei Joyn zu Ende – die erste Folge des jerks-Finales könnt ihr gratis streamen [Anzeige]

Es ist so weit, die 5. und letzte Staffel jerks. startet bei Joyn. Wir verraten, was ihr von dem Finale erwarten könnt. Außerdem: Es ist bereits Nachschub im jerks.-Stil unterwegs!

Gute Comedys finden in Deutschland nur schwer ein Publikum. Jerks. ist eine der wenigen Ausnahmen. Dass der Kritiker-Liebling es seit seinem Start im Jahr 2017 auf 5 Staffeln gebracht hat, ist eine kleine Sensation. Die Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen lässt sich problemlos in eine Reihe stellen mit Erfolgen wie Stromberg und Der Tatortreiniger. Jetzt kriegt jerks. seinen großen Abschluss bei Joyn .

Jerks. geht in die letzte Staffel und darum geht es

Die Stars Christian Ulmen und Fahri Yardim spielen fiktive Versionen ihrer selbst. In der Serie sind sie beste Freunde und lassen in ihrem chaotischen Alltag absolut keine Peinlichkeit aus. Der Humor ist entsprechend derb und gleitet häufig ins kalkuliert Geschmacklose ab.

Was macht Staffel 5 anders? Die finale Staffel soll Licht in die Vergangenheit des Duos bringen. Waren Christian und Fahri schon als Kinder befreundet?

Impro-Comedy ohne Drehbuch: Was ist das Besondere an jerks.?

Christian und Fahri treffen im beschaulichen Potsdam regelmäßig auf Berliner Prominenz. So kommt es etwa zu Gastauftritten von Palina Rojinski oder Paul 'Sido' Würdig. Wer bei jerks. mitspielt, muss allerdings ohne Drehbuch auskommen. Sämtliche Dialoge werden von den Stars improvisiert. Lediglich eine im Vorfeld festgelegte, grobe Handlung dient den Schauspielerinnen und Schauspielern als Leitplanke. Daraus ergeben sich mitunter großartige und unvorhergesehene Situationen.

Auch wegen dieses geglückten Konzepts wurde jerks. in Deutschland vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2019 beim Deutschen Fernsehpreis als Beste Comedyserie.

Wir schrieben beim Start der 4. Staffel über jerks.:

Ein bisschen lorioteske Situationskomik, ein bisschen komplett überdrehte Szenen à la Helge Schneider, ein bisschen dänisches Original (Klovn) und der Mut zum furchtbar sein: jerks. zeigt, wie mutig, böse und unfassbar witzig deutsches Fernsehen sein kann, wenn es denn will. Darauf ein medium gebratenes Menschenfleisch-Steak in einer Potsdamer Villa!

Jerks. gratis bei Joyn streamen: Alle wichtigen Infos zum Start

Start der 5. und letzten Staffel: 2. Februar 2023

2. Februar 2023 Hier geht es zum jerks.-Stream bei Joyn

Die erste Folge der 5. Staffel könnt ihr bei Joyn umsonst sehen, die komplette Staffel gibt es nur bei Joyn PLUS+. Zum Start werden zunächst die ersten 2 Folgen veröffentlicht, der Rest des Finales folgt dann mit einer Episode wöchentlich. Falls ihr die Serie noch nicht kennt: Ab dem 2. Februar sind die ersten 4 Staffeln komplett kostenlos bei Joyn verfügbar.

Nach jerks. gibt es bei Joyn direkt das nächste Impro-Highlight

Joyn/ProSieben INTIMATE

Bereits im Frühjahr 2023 startet die nächste Impro-Comedy bei Joyn, die sich vor allem Fans von jerks. unbedingt vormerken sollten. INTIMATE. ist das heiß erwartete Nachfolgeprojekt der gefeierten Die Discounter-Macher. Die fünf Hauptdarsteller Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton, Max Mattis sowie Leo Fuchs zeichnen komplett selbst für die Produktion verantwortlich, schrieben die Drehbücher und führten Regie. INTIMATE spielt wie Die Discounter in Hamburg und begleitet fünf junge Männer beim Erwachsenwerden – und dem Scheitern daran.

Zum Start könnt ihr die erste Folge wie bei allen Joyn Originals kostenlos auf der Plattform streamen.