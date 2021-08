jerks. bleibt auch in Staffel 4 die böseste deutsche Serie und setzt neue Standards im Fremdschämen

Lange mussten die Fans warten, jetzt gibt es endlich Staffel 4 von jerks. bei Joyn. Und auch die zeigt, warum die Comedy-Serie um Christian Ulmen und Fahri Yardım zum Besten, Mutigsten und Bösesten gehört, was die deutsche Serienlandschaft zu bieten hat.

Deutsche Comedy-Serien, das waren lange vor allem Arbeits-Sitcoms oder Sketch-Shows wie Switch reloaded. Dann kam jerks. mit Christian Ulmen und Fahri Yardım und bewies, dass Stromberg nicht der alleinige Gipfel der seriellen Humorlandschaft ist. Ulmen und Yardım spielen in der Serie zwei beste Freunde, eine fiktive Version ihrer Selbst, die vor allem eins sind: krasse Arschlöcher.

Die beiden Schauspieler haben nicht mehr ganz so viele Aufträge und müssen sich deswegen vor allem mit Beziehungsproblemen und der unerträglichen Leichtigkeit des Alltags im schicken Potsdam herumschlagen.

Am 26. August 2021 startet Staffel 4 von jerks. und zeigt wöchentlich zwei neue Folgen bei Joyn+. Und schon nach der ersten Folge "Erschütterung" lässt sich sagen: jerks. traut sich auch in der neuen Staffel Dinge, die sich keine andere deutsche Serie traut.

Christian Ulmen und Fahri Yardım sind die Meister der Fremdscham

jerks. ist eine Adaption der dänischen Serie Klovn und hat sich einiges vom Original abgeguckt. Die deutsche Serie strotzt vor unangenehmen Situationen, die so lange in die Länge gezogen werden, bis man sich mit beinahe körperlichen Schmerzen auf der Couch windet. jerks. ist Fremdscham bis über alle Belastungsgrenzen hinaus und macht trotzdem unfassbar Spaß.

Das liegt vor allem am hervorragenden Cast. Fahri Yardim gibt das nach außen hin selbstbewusste Arschloch, das zwanghaft über seine sexuellen Erfolge spricht und nicht nur seinen besten Freund, sondern auch seine Partnerin Pheline (Pheline Roggan) bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Pfanne haut. Wenn Yardım in jerks. etwas verkackt, dann richtig. Verantwortung übernimmt seine Figur jedoch nie – selbst wenn statt Rindersteaks aus Versehen Menschenfleisch auf dem Grill landet.

Staffel 3 von jerks. endete mit einem riesengroßen Cliffhanger

Jerks - S03 Trailer (Deutsch) HD

Christian Ulmen hingegen ist das unsichere Arschloch. Der vermeintlich empathische Familienvater, der das Verhältnis zu Ex-Frau Collien (Collien Ulmen-Fernandes, mit der Ulmen im echten Leben verheiratet ist) mit der Beziehung zu seiner Freundin Emily (Emily Cox) jongliert, und trotzdem ausschließlich an sich denkt. Sein Charakter lügt selbst dann noch zwanghaft, wenn jedem die Lüge klar ist. Und ist trotz vereinzelter moralischer Gewissensbisse alles, nur kein guter Mensch.

jerks. tritt in alle Richtungen und steht am Ende doch auf der richtigen Seite

jerks. macht über alles Witze: Untreue, schlechte Eltern, körperliche Einschränkungen, Sex-Unfälle und schwere Krankheiten. Das klingt nach problematischem "Auch Minderheiten haben ein Recht auf Diskriminierung!!1"-Stand-up, funktioniert für die Serie aber ziemlich gut. Denn es ist immer klar, wo es aufhört, witzig zu sein.

Die Protagonisten, die, die sich egoistisch über alles stellen und auf dem Rücken anderer ihre Minderwertigkeitskomplexe ausleben, sind die Arschlöcher. Wo andere vermeintliche Antihelden eine tragische Backstory bekommen, um sie doch noch irgendwie sympathisch zu machen, lacht jerks. über die durchschaubaren Rechtfertigungsversuche seiner Protagonisten. Sie sind im Unrecht und bekommen dafür Konsequenzen zu spüren.

Das Joyn+-Exklusive jerks. zerstört seine Stars wie keine andere deutsche Serie

Der kompromisslose Humor von jerks. ist auch deswegen so mutig, weil die Grenze zwischen fiktivem Charakter und echter Person verwischt wird. Christian Ulmen und Fahri Yardım spielen sich selbst. Wie viel jerks. wirklich in den beiden steckt und was für die Serie erfunden wurde, wird nicht klar aufgeschlüsselt. Jede Folge startet mit dem Hinweis, dass die Ereignisse von wahren Begebenheiten inspiriert sind.

© Joyn/ProSieben/André Kowalski Auch Staffel 4 von jerks. lebt von unangenehmen Momenten, die einfach nicht aufhören wollen

Sogar die namhaften Gaststars wie Palina Rojinski, Sido, Andreas Bourani oder Nora Tschirner spielen eine überzeichnete Version ihrer Selbst und machen sich damit über ihre öffentliche Wahrnehmung lustig. Im Nachhinein besonders spannend ist wahrscheinlich die Folge mit Volker Bruch, der in Staffel 3 sein Au-pair in den Keller sperrt und Angst davor hat, sie wieder rauszulassen. Die Frau könnte den Vorfall ja der Presse verraten. Heute hat der Babylon Berlin-Star ganz andere Probleme .

Ein bisschen lorioteske Situationskomik, ein bisschen komplett überdrehte Szenen à la

Helge Schneider, ein bisschen dänisches Original und der Mut zum furchtbar sein: jerks. zeigt, wie mutig, böse und unfassbar witzig deutsches Fernsehen sein kann, wenn es denn will. Darauf ein medium gebratenes Menschenfleisch-Steak in einer Potsdamer Villa!

Wie findet ihr jerks.?