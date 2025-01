Eine der besten deutschen Netflix-Serien ist zurück: In How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 4 beginnt Moritz' Rachefeldzug

How to Sell Drugs Online (Fast) schien am Ende und lebt jetzt doch weiter. Noch dieses Jahr kommt Staffel 4 der Netflix-Serie und hier ist der Teaser-Trailer.

2019 ging How to Sell Drugs Online (Fast) als dritte deutsche Netflix-Originalserie an den Start und wurde von Kritik und (internationalem) Publikum ziemlich gut aufgenommen. Zwei weitere Seasons folgten, dann wurde es ruhig um die Serie.

Wer dachte, dass sie schon lange beendet ist, denen sei verziehen. Die erste Ankündigung der 4. Staffel liegt immerhin schon drei Jahre zurück. Aber jetzt ist es ziemlich konkret geworden. Netflix hat den ersten Trailer für die neuen Folgen über Teenies, die ein Drogenimperium aufbauen, veröffentlicht, den ihr euch direkt hier anschauen könnt.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer für How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 4 an:

How to Sell Drugs Online (Fast) - S04 Teaser-Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in der neuen Staffel der Netflix-Serie

Falls ihr nicht mehr genau wisst, was in der 3. Staffel passiert ist (sie ist ja vier Jahre her), gibt der Trailer den entscheidenden Hinweis: Moritz (Maximilian Mundt) landete im Knast, während Lenny (Danilo Kamperidis) davon kam und Lisa (Lena Klenke) die MyDrugs-Geschichte an die Öffentlichkeit bringen wollte. Die neue Staffel nimmt den Handlungsfaden mit der Freilassung von Moritz auf. Während es sich Lenny und Dan (Damian Hardung) gut gehen lassen, hat Moritz alles verloren. Das will er (mit wie immer ungeahnten Konsequenzen) ändern.

Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

Nach 4 Jahren wird Moritz aus dem Gefängnis entlassen. Endlich kann er sein eigenes (diesmal legales!) Business aufziehen, doch die Welt hat sich weitergedreht: Dan hat Bonus Life zum erfolgreichen Supplement-Start-Up ausgebaut und steht damit in der Top 30 unter 30-Liste der Jungunternehmer. Er lebt das Leben, das Moritz sich immer gewünscht hat. Moritz kocht! Als er dann noch erfährt, dass Lenny nicht nur bei Bonus Life arbeitet, sondern ihm sogar die Hälfte des Unternehmens gehört, ist klar: Moritz muss Bonus Life unter seine Kontrolle bringen – koste es, was es wolle…

Die am besten bewerteten deutschen Netflix-Originals:

Das ist über den Start von How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 4 bekannt

Lange müsst ihr nicht mehr bis zur 4. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) warten. Am 8. April 2025 kommen die neuen Folgen zum Streaming-Dienst.



Wer die Zeit überbrücken möchte, kann den Spin-off-Film Buba bei Netflix schauen, der sich dem Gangster Jakob "Buba" Otto widmet, der von Bjarne Mädel gespielt wird.