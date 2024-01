Eine der besten Fantasy-Serien überhaupt: 21 Jahre später kommt Leben in den Buffy-Neustart

Wird es jemals ein Wiedersehen mit Buffy geben? Das fragen sich Fans der kultigen Horror-Fantasy-Serie seit Jahren. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen einer geplanten Neuauflage.

In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren war Buffy - Im Bann der Dämonen eines der größten Serien-Phänomene überhaupt. Die Fantasy-Horror-Geschichte über die Vampirjägerin Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) und ihre "Scooby Gang" brachte es auf sieben Staffeln und ein Spin-off. Aber werden wir jemals wieder in diese Serienwelt zurückkehren?

Nachdem vor fast sechs Jahren die Entwicklung eines Buffy-Reboots verkündet wurde, war es in letzter Zeit verdächtig still um das Projekt. Jetzt gibt es erstmals wieder ein Lebenszeichen.

Fantasy-Rückkehr doch nicht tot: Das Buffy-Revival ist noch immer in Planung

Erstmals im Sommer 2018 überraschte die Ankündigung einer möglichen Rückkehr ins Buffy-Universum, die unter der Leitung von Showrunnerin Monica Owusu-Breen entstehen und eine neue Vampirjägerin in den Fokus rücken sollte. Zwei Jahre später jedoch versetzten wachsende Kontroversen um Buffy-Schöpfer Joss Whedon dem geplanten Neustart einen mächtigen Dämpfer.

Im August 2022 schien das Schicksal einer neuen Buffy-Serie endgültig besiegelt. Wie IGN berichtet, gab Produzentin Gail Berman während einer Ausgabe des TV's Top 5-Podcasts zu Protokoll, dass das Projekt auf unbestimmte Zeit pausiert sein. Aber wie Buffy Summers uns gelehrt hat, ist der Tod nie wirklich final.

Nach über eineinhalb Jahren Funkstille gibt es wieder Hoffnung. Und die kommt von Country-Sängerin Dolly Parton, die durch ihre Produktionsfirma Sandollar Television in Buffy und das Spin-off Angel - Jäger der Finsternis involviert war. Im Interview mit Business Insider überraschte sie nun mit der vielversprechenden Aussage:

Daran wird noch immer gearbeitet. Sie denken darüber nach, es zurückzubringen und neu zu gestalten.

Die Entwicklung einer Neuauflage ist also längst nicht abgeschrieben. Allerdings gibt es aktuell keine Infos darüber, wer in das Projekt involviert ist und welche Form dieses überhaupt annehmen würde. Bis wir eine neue Buffy-Serie zu sehen bekommen, könnte es also noch einige Jahre dauern.

In der Zwischenzeit können sich Fans auf ein Revival der etwas anderen Art freuen. Zahlreiche Stars aus der Fantasy-Serie (allerdings nicht Buffy persönlich) kehrten im vergangenen Jahr für das Hörspiel Slayers: A Buffyverse zurück. Die Geschichte folgt dem Vampir Spike (James Marsters) 10 Jahre nach dem Ende des Originals.

Alle sieben Staffeln von Buffy - Im Bann der Dämonen sowie den Ableger Angel - Jäger der Finsternis könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen *.

