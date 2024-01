Fantasy-Rückkehr mit Gerard Butler holt Marvel-Star und Netflix-Durchstarter in den Cast: Für den Blockbuster werden sie zu Wikingern

Der nächste große Fantasy-Blockbuster steht in den Startlöchern. Nun hat Gerard Butler zum Drachenzähmen vier weitere Schauspielerinnen und Schauspieler an seiner Seite gewonnen.

Mit dem Fantasy-Abenteuer How To Train Your Dragon erhält der Animationsfilm Drachenzähmen leicht gemacht nächstes Jahr eine Neuauflage im Realfilm-Gewand. Original-Regisseur Dean DeBlois verfilmt die Geschichte des jungen Wikingers Hicks (Mason Thames), der seinem Drachenjäger-Vater Haudrauf (Gerard Butler) beweisen will, dass in ihm ein großer Kämpfer steckt. Doch dann schließt er unerwartet Freundschaft zu einer der "Bestien", was sein gesamtes Weltbild auf den Kopf stellt. Nun wurden weitere Drachenreiter:innen bekannt gegeben, darunter Netflix- und Marvel-Stars.



Fantasy-Zuwachs: Neue Stars stoßen fürs Drachenzähmen zu Gerard Butler & Co.

Vor knapp einem Jahr wurde das Drachenzähmen-Realfilm-Remake verkündet. Vor einer Woche starteten die Dreharbeiten mit Gerard Butler und weiteren Stars. Jetzt verrät Variety , welche Schauspielenden sich dem bestehenden Cast neu anschließen.

Zum bekannten Cast des Remakes Drachenzähmen leicht gemacht gehörten neben Mason Thames und Gerard Butler bereits Nico Parker (Dumbo) als Wikinger-Mädchen Astrid und Nick Frost (Shaun of the Dead) als Kämpfer Grobian. Folgende Stars dürfen sich nun ebenfalls Drachenreiter:innen nennen:

Im Animationsfilm wurden die vier jugendlichen Wikinger-Figuren von Christopher Mintz-Plasse, Jonah Hill, T.J. Miller und Kristen Wiig gesprochen. Sie lassen sich als Hicks' "Gang" in dem Fantasy-Abenteuer mit als Erstes davon überzeugen, dass die Drachen nicht so schlimm sind wie angenommen.

Universal/DreamWorks Drachenzähmen leicht gemacht-Cast: die Neuen (und Astrid)

Wann startet das Fantasy-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht im Kino?

Der als Fantasy-Blockbuster angelegte Abenteuerfilm How To Train Your Dragon, der hierzulande sicherlich noch in Drachenzähmen leicht gemacht umbenannt wird, hat bereits einen konkreten Start-Termin: Er soll am 12. Juni 2025 in die Kinos kommen. Gerard Butler-Fans müssen sich also nur noch anderthalb Jahre gedulden.

Die Animationsfilm-Trilogie von Drachenzähmen leicht gemacht – schon damals mit Gerard Butler als Original-Sprecher von Haudrauf – streamen aktuell bei WOW * und MagentaTV.

