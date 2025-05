Eine der besten Horror-Reihen kehrt in 3 Tagen zurück: 14 Jahre haben Fans auf die Fortsetzung gewartet

In Kürze kehrt ein legendäres Horror-Franchise auf die Leinwand zurück. Die Reihe verstörte mit ihren skurrilen Todesarten zuletzt 2011 die Fans im Kino.

Der Tod lässt sich nicht austricksen. Das haben in der legendären Horror-Reihe Final Destination schon viele Protagonist:innen erfahren müssen, die dem Sensenmann bei einem Unglück von der Schippe gesprungen sind – um schließlich doch noch durch skurrile Zufälle zu sterben. 14 Jahre nach dem letzten Teil wird die Horror-Reihe jetzt mit Final Destination 6: Bloodlines fortgesetzt.

In Final Destination 6 hat der Tod eine ganze Generation übersprungen

Wie seine Vorgänger dreht sich auch Final Destination um eine Hauptfigur, die nur knapp dem Tod entronnen ist. Aber in diesem Fall konnte sie sich ganze Jahrzehnte vor ihm verstecken: Iris (Brec Bassinger/Gabrielle Rose) hat vor langer Zeit dank einer Vision viele Menschenleben beim Einsturz eines Turmes retten können. Auch sie selbst hätte bei dem Unfall sterben sollen. Aber eine Generation später visiert der Tod ihre Nachkommen an, die nur dank Iris' damaligem Überleben überhaupt existieren.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Final Destination 6 an:

Final Destination 6: Bloodlines - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Als bei einer Grillparty ein Mitglied der Familie auf schreckliche Weise sein Leben verliert, stellt Iris' Enkelin Stefani (Kaitlyn Santa Juana) Nachforschungen an. Und versucht bald mit allen Mitteln, ihre Angehörigen vor der späten Rache des Sensenmannes zu bewahren.

Wie der Trailer andeutet, wird auch Final Destination 6 wieder mit den skurrilsten Todesarten des Horror-Genres verstören. Kennzeichen der Reihe sind bizarre Unfälle, in denen Figuren etwa in ihrer Dusche erdrosselt werden oder in einer Sonnenbank verbrennen.

Schon vor Kinostart stellte der Film mit einer heftigen Aktion einen Weltrekord auf. Final Destination 6 zeigt außerdem den letzten Auftritt von Franchise-Liebling Tony Todd (Candyman). Der Darsteller verstarb im November 2024.

Wann kommt das Horror-Sequel Final Destination 6 in die Kinos?

Final Destination 6: Bloodlines erscheint am 15. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Auf den Regiestühlen saßen Zach Lipovsky und Adam B. Stein (Freaks).