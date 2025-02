Eine der besten Horror-Reihen kehrt nach 14 Jahren zurück: Der erste Final Destination 6-Trailer enthüllt endlich, wie es weitergeht

Eine der beliebtesten Horror-Reihen der 2000er wird dieses Jahr endlich fortgesetzt. Wie der erste Trailer zeigt, steht Final Destination: Bloodlines den Vorgängern in nichts nach.

Dem Tod springt man nicht so einfach von der Schippe. Das lernen jedenfalls die Protagonist:innen der Final Destination-Reihe schnell, nachdem sie ihr eigenes Ableben um Haaresbreite abwenden konnten: Der Sensenmann wird ungern um seine Beute betrogen und setzt alle Hebel in Bewegung, um seinen Zielpersonen doch noch den Garaus zu machen. So zeigt es sich auch im ersten Trailer zu Final Destination 6: Bloodlines, der die beliebte Horror-Reihe 14 Jahre nach Final Destination 5 fortsetzt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Final Destination 6 an:

Final Destination Bloodlines - Trailer (English) HD

Final Destination 6 verändert die Horror-Reihe komplett

Auch der sechste Teil des Horror-Franchise dreht sich um eine Gruppe von Überlebenden, die von einem rachsüchtigen Tod verfolgt werden. Dabei müssen sie dessen Aufmerksamkeit von sich ablenken, um nicht doch noch sterben zu müssen.

Zu den größten Reizen der Reihe gehören für viele Fans die skurrilen Arten, auf die Figuren in den Filmen sterben: So kann ein Windhauch oder ein Haarriss im Fußboden dazu führen, dass Personen von einem Baumstamm enthauptet oder vom Band eines Duschvorhangs erdrosselt werden.

Wie der Trailer andeutet, wird auch Teil 6 diese Fan-Vorliebe bedienen. In einer Hinsicht grenzt er sich aber vom Rest der Reihe ab: Bis auf den ominösen Bestatter Bludworth (Tony Todd) kehren nach aktuellen Informationen keine bekannten Figuren zurück.

Wann kommt Final Destination 6: Bloodlines ins Kino?

Final Destination 6 soll am 15. Mai 2025 in die deutschen Kinos kommen. Regisseure sind Adam B. Stein und Zach Lipovsky, die für den Film ihren eigenen Tod vortäuschten. Für die Story ist unter anderem Spider-Man-Regisseur Jon Watts verantwortlich. Vor der Kamera stehen neben Todd etwa Brec Bassinger (47 Meters Down: Uncaged), Richard Harmon (The 100) und Rya Kihlstedt (Dexter).

Ob die Reihe nach Teil 6 weitere Sequels bekommen soll, ist noch nicht bekannt. Der erste Teil des Franchise erschien im Jahre 2000.