Eine der besten Horrorreihen geht weiter: Neue Final Destination 6-Regisseure haben für den Job sogar ihren Tod vorgetäuscht

Der neue Final Destination-Film wird konkreter, nachdem jetzt das Regie-Duo für den nächsten Horror-Teil gefunden wurde. Spektakulär ist aber schon die Geschichte, wie beide an den Job kamen.

Anfang des Jahres berichteten wir darüber, dass Spider-Man: No Way Home-Regisseur Jon Watts einen neuen Final Destination-Film produziert. Die Monate danach wurden dafür genutzt, den Regiestuhl für das geplante Horror-Reboot zu besetzen.

Vom Hollywood Reporter ist jetzt ein neuer Artikel erschienen, der nicht nur das neue Regie-Duo für Final Destination 6 verkündet. Noch viel skurriler und genialer ist die Geschichte, wie beide den Job bekamen.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum allerersten Final Destination:

Final Destination - Trailer (Deutsch)

Neue Final Destination 6-Regisseure punkteten mit genial bizarrem Bewerbungscall

Wie jetzt feststeht, werden die beiden Filmemacher Zach Lipovsky und Adam B. Stein für den neuen Final Destination-Film Regie führen. Bislang drehte das Duo zum Beispiel den Sci-Fi-Schocker Freaks mit Emile Hirsch.

Im Hollywood Reporter-Artikel wird auch geschildert, wie die beiden endgültig den Regieposten überreicht bekamen. In einem Zoom-Call mit Studio-Verantwortlichen stellten sie sich vor einem brennenden Kamin vor, wobei plötzlich Feuer ausbrach. Nachdem die zwei den Brand löschten, setzten sie sich erleichtert wieder hin. Doch dann stürzte ein Deckenventilator herab und enthauptete einen der beiden.

Für den Zoom-Call verwendete das Duo vorab angefertigte Spezialeffekte und fertiges Material, das sie in den Live-Call einarbeiteten. Der Ablauf schockierte die Studio-Verantwortlichen zuerst und brachte sie schließlich zum Lachen.

In bester Tradition der fatalen Unfälle, die in der Final Destination-Reihe vom Tod höchstpersönlich gelenkt werden, haben sich Zach Lipovsky und Adam B. Stein so die Regie für den sechsten Teil der Horror-Reihe gesichert. Ein Starttermin für Final Destination 6 steht noch nicht fest.

