Eine der besten Mystery-Serien der letzten Jahre geht endlich weiter – der Teaser verrät ein besonderes Startdatum dafür

Zwei Jahre hat es wieder gedauert, bis es mit der Mystery-Thriller-Serie Yellowjackets weitergehen kann. 2025 kehren wir in die Wildnis zurück.

Zwei Staffeln lang sorgte die Showtime-Serie Yellowjackets bereits für Aufsehen und wurde nicht selten mit dem Mystery-Klassiker Lost verglichen. Doch zwischen den Seasons ist die Wartezeit oft lang. So gingen nach dem 2. Serienkapitel auch wieder zwei Jahre ins Land, doch jetzt haben wir endlich ein Lebenszeichen in Form eines Ankündigungs-Teasers:

Wie die kurze Vorschau inklusive Totenkopf und Wespen (nach denen die Serie benannt ist) offenbart, geht es am 14. Februar 2025 mit der 3. Staffel von Yellowjackets weiter – am Valentinstag also. Statt Blümchen und Romantik sollte das US-Publikum aber vor Spannung abgeknabberte Fingernägel und Kannibalismus auf dem Bildschirm erwarten. Ein deutsches Datum für die zehn neuen Folgen gibt es noch nicht.

Yellowjackets Staffel 3: Prominenter Neuzugang für die neuen Folgen des Mystery-Thrillers

In der Serie Yellowjackets bekommen wir einen Survival-Thriller auf zwei Zeitebenen erzählt: 1996 stürzt ein Highschool-Fußballspielerinnen-Team mit dem Flugzeug über Kanada ab und kämpft für 19 Monate ums nackte Überleben. 25 Jahre später knabbern die Überlebenden noch immer an den Folgen dieses traumatischen Erlebnisses.

Die 3. Staffel begrüßt die doppelte Oscarpreisträgerin Hilary Swank (Alaska Daily) sowie Joel McHale (Community) neu im Cast. Laut TVLine habe Swank sogar die Chance darauf, in den Hauptcast aufzusteigen, sollte Yellowjackets um eine 4. Season verlängert werden.

Das könnte höchstens an fehlenden Zuschauer:innen scheitern, nicht jedoch am fehlenden Zuspruch. Bei Rotten Tomatoes hat die Serie ein beeindruckendes Tomatometer-Rating von 96 Prozent, bei Moviepilot immerhin eine Community-Wertung von 7.

