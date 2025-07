Eine der besten Netflix-Serien endet mit Film: Wichtiger Meilenstein enthüllt offiziellen Titel

Die berührende Serie Heartstopper zählt zu den beliebtesten Netflix-Titeln der letzten Jahre. Nach 3 Staffeln endet sie mit einem Film, der jetzt abgedreht ist und einen offiziellen Titel hat.

Vor drei Jahren veröffentlichte Netflix die erste Staffel der britischen Coming-of-Age-Serie Heartstopper. Darin verlieben sich die beiden Jugendlichen und Gymnasiasten Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor) ineinander, nachdem sie erst befreundet waren.

Bis heute kommt die Produktion, die mit einer Moviepilot-Community-Wertung von starken 8,1 Punkten zu den besten Netflix-Serien gehört, auf 3 Staffeln. Zuletzt wurde das Ende von Heartstopper beschlossen, wonach Fans sich jetzt noch auf einen Film als Abschluss freuen dürfen. Zu diesem gibt es jetzt zwei große neue Infos.

Heartstopper-Film für Netflix ist abgedreht und hat offiziellen Titel

Wie What's on Netflix berichtet, wurden die Dreharbeiten für den Heartstopper-Film gerade in Großbritannien abgeschlossen. Außerdem trägt das Finale jetzt den offiziellen Filmtitel Heartstopper: Forever. Regie führte Wash Westmoreland (Still Alice), während Alice Oseman wie gewohnt das Drehbuch geschrieben hat. Die Autorin war auch schon für die Graphic Novel-Vorlage sowie sämtliche Skripte der Netflix-Serie verantwortlich.

Wann startet der Heartstopper-Abschlussfilm bei Netflix?

Das Heartstopper-Filmfinale soll irgendwann 2026 zu Netflix kommen. Ein genaues Datum steht zurzeit noch nicht fest. In den Hauptrollen sind ein letztes Mal Joe Locke und Kit Connor als Charlie und Nick zu sehen.

Details zur Story von Heartstopper: Forever gibt es noch nicht. Die Handlung soll auf dem sechsten Band von Alice Osemans Comic-Reihe basieren, der wohl vor dem Netflix-Film erscheint.

