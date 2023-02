Eine der besten Netflix-Serien kollabiert: Nach der 4. Staffel ist eine Zukunft völlig sinnlos

Sex Education ist eine der besten Serien bei Netflix und erstaunlich langlebig. Doch sie verliert einen Star nach dem anderen. Jetzt ist Maeve-Darstellerin Emma Mackey dran.

Die wenigsten Netflix-Serien schaffen es bis zur 3. Staffel (RIP 1899), geschweige denn bis Staffel 4 oder 5. Sex Education ist eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Seit 2019 entführt die Serie an die Moordale Secondary School und das mit Erfolg, guten Kritiken und vielen Fans. Seit einigen Monaten beobachten wir jedoch einen Exodus der Stars der Serie. Nun hat Maeve-Darstellerin Emma Mackey ihren Ausstieg angekündigt.

Was Sex Education-Star Emma Mackey genau gesagt hat

Emma Mackey hat am vergangenen Wochenende bei der Verleihung der BAFTA Awards den EE Rising Star Award für ihre Darstellung im Biopic Emily gewonnen. Danach stand sie der Presse Rede und Antwort und wie die Radio Times berichtet, kam das Thema Sex Education auf. Gefragt, ob sie zur Serie nach Staffel 4 zurückkehren wird, antwortete sie lachend:

Staffel 5? Ich hab die vierte erst letzte Woche beendet. ... Nein, ich glaube nicht, dass ich in Staffel 5 dabei sein werde. Ich habe auf Wiedersehen zu Maeve gesagt.

Netflix Emma Mackey in Sex Education

Die 4. Staffel von Sex Education soll (mit Mackey) Mitte 2023 veröffentlicht werden, danach sieht die Zukunft der Netflix-Serie allerdings düster aus.

Diese Cast-Mitglieder haben die Netflix-Serie verlassen (oder werden es tun)

Mackeys Kollege Ncuti Gatwa a.k.a. Eric wird in Staffel 4 zwar wieder mit dabei sein. Doch sein Engagement für die Hauptrolle in Doctor Who wird eine Beteiligung bei Sex Education in Zukunft ausschließen. In einem Instagram-Post schrieb Gatwa am 8. Februar neben einem Bild seines Figurennamen: "Der letzte Tag, das letzte Mal."

Ebenfalls ausgestiegen sind in den letzten Monaten (via TV Line ):

In Staffel 4 können Fans auf jeden Fall mit Asa Butterfield(Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa, Emma Mackey und einigen anderen beliebten Gesichtern rechnen. Wie es allerdings nach Staffel 4 weitergeht, bleibt unklar. Eine 5. Staffel scheint jedenfalls zunehmend sinnlos, wenn die Serie einige ihrer besten Talente verliert. Andererseits könnte genau das zu einer Erneuerung führen – oder einem Ende zum richtigen Zeitpunkt.

