The Witcher-Fans stecken Henry Cavill-Ersatz jetzt schon in Netflix' Fantasy-Serie – und das müsst ihr gesehen haben

Henry Cavills Tage als The Witcher bei Netflix sind gezählt. Wie sein Nachfolger Liam Hemsworth die Hexer-Rolle ausfüllen könnte, haben zeigen jetzt schon ein paar Fans per Deepfake-Video.

Netflix' The Witcher stehen einige Umbrüche bevor: Vor vier Monaten wurde bekannt, dass die Fantasy-Serie nach Staffel 3 ihren Hauptdarsteller verliert. Abgelöst werden soll Henry Cavill von Liam Hemsworth. Nun haben Fans diese neue The Witcher-Besetzung in einem Deepfake-Video schon mal probeweise in Bilder gegossen.

Netflix-Zukunft: So könnte The Witcher mit Liam Hemsworth statt Henry Cavill aussehen

Für viele ist The Witcher ohne Henry Cavill ist das Schlimmste, was Netflix passieren konnte. Während manche den Schauspieler noch um eine Rückkehr anflehen und Serien-Mitarbeiter sich zu "erlogenen Gründen" für den Ausstieg äußern, blicken einige Fans von Netflix' Fantasy-Serie bereits nach vorn und haben in einem Video Liam Hemsworths Gesicht per Deepfake auf Henry Cavills Schauspiel montiert. Hier könnt ihr euch das Ergebnis von stryderHD ansehen:

Bis wir einen ersten echten Blick auf Henry Cavills Nachfolger Liam Hemsworth als neuem Witcher erhalten, wird noch einige Zeit vergehen. Bis dahin muss das Deepfake-Video reichen, um die Fantasie anzukurbeln. Vergessen solltet ihr dabei nicht, dass der neue Schauspieler sicher auch eine eigene Interpretation der Rolle mitbringen wird. Ein Deepfake-Video, das lediglich seine Gesichtszüge auf ein bestehendes Schauspiel kopiert, kann so etwas natürlich nicht vollends wiedergeben.

Ein zweites The Witcher-Deepfake-Video führt Liam Hemsworth als Geralt (diesmal sogar samt gelber Augen) mit den zwei anderen Hauptfiguren Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) zusammen:

Staffel 3, in der Henry Cavill zum letzten Mal als Witcher zu sehen sein wird, wird voraussichtlich im Sommer 2023 zu Netflix kommen. Hier erfahrt ihr alles Weitere zur 3. Staffel von The Witcher.



