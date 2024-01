Eine der besten Netflix-Serien überhaupt geht nach 4 Jahren Pause weiter: Trailer für Arcane Staffel 2 könnte tragische Theorie bestätigen

Die Sci-Fi-Fantasy-Serie Arcane kehrt bald mit Staffel 2 auf Netflix zurück. Jetzt gibt es einen neuen Teaser, der eine dunkle Kreatur aus der Vorlage entfesselt.

Die auf dem Videospiel League of Legends basierende Animations-Serie Arcane ist eine der beliebtesten Netflix-Serien überhaupt. Der Mix aus Steampunk-Science-Fiction und Fantasy landete auf Platz 1 der bestbewerteten Serien 2021 und übertrumpft bei Moviepilot mit einer Wertung von 8.4 selbst Netflix-Überflieger wie Stranger Things und House of Cards.

Nach einer schier unerträglich langen Wartezeit von vier Jahren kehrt Arcane dieses Jahr endlich mit neuen Folgen zurück. Obwohl es noch einige Monate bis zum Start dauert, veröffentlichte Netflix nun einen ersten Teaser-Trailer zu Staffel 2, der ein grauenvolles Monster enthüllt.

Arcane enthüllt im Staffel 2-Teaser das Monster Warwick

Auf den ersten Blick verrät der First Look Teaser nicht allzu viel über die Handlung der 2. Staffel. Wir sehen Wissenschaftler Singed, der an eine Maschine angeschlossen ist. Über ihm jedoch ist ein gewaltiges Monster zu erkennen, das League of Legends-Fans bekannt vorkommen wird: Es handelt sich um die an einen Werwolf erinnernde Kreatur namens Warwick.

Hier könnt ihr euch den Teaser zu Arcane Staffel 2 anschauen:

Arcane - S02 First Look (English) HD

In der Welt von League of Legends ist Warwick eine durch schmerzhafte Experimente erschaffene Kreatur, die die dunklen Gassen der Unterstadt Zaun durchstreift. Wie im neuen Arcane-Trailer zu sehen, bestehen Teile von Warwicks Körper aus Pumpen und Gefäßen, die mit grünlicher (alchemistischer) Flüssigkeit gefüllt sind. Es fließt buchstäblich Zorn durch seine Adern.

Sollte Warwick in Arcane Staffel 2 eine zentrale Rolle spielen, könnte sich zudem eine tragische Theorie bestätigen. Nicht alle Fans sind überzeugt, dass Vander, der Adoptivvater der Hauptfiguren Jinx und Vi, wirklich gestorben ist.

Einige spekulieren sogar, dass der totgeglaubte Charakter mit dem Spitznamen "Jagdhund der Unterwelt" schon von Anfang an dazu bestimmt war, sich in Warwick zu verwandeln. Für die auf unterschiedlichen Seiten stehenden Schwestern wäre die Rückkehr ihrer Vaterfigur in Monsterform aber sicher eine schmerzvolle Wendung.

Wann startet Arcane Staffel 2 bei Netflix?

Die neuen Episoden von Arcane werden im November 2024 und damit exakt vier Jahre nach dem Start der ersten Staffel bei Netflix erscheinen. Bisher ist nur der Startmonat bekannt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch jedoch auf jede Menge weiterer spannender Netflix-Serien freuen, die 2024 starten. Hier findet ihr zudem eine Übersicht aller Serien, die dieses Jahr mit neuen Staffeln auf Netflix zurückkehren.

