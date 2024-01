Die 20 größten Netflix-Serien 2024 – mit Avatar-Neuauflage und einem Science-Fiction-Epos, das 200 Millionen kostet

Netflix hat 2024 viele spannende Serien-Neuheiten im Angebot. Vom Avatar-Remake bis zum The Witcher-Nachschub haben wir die vielversprechendsten Serien des Jahres herausgesucht.

Ein Jahr voller Netflix-Hits wie One Piece, The Night Agent und Blue Eye Samurai geht zu Ende. Aber auf welche Highlights können sich Serienfans 2024 bei Netflix freuen? Der Streamer veröffentlicht dieses Jahr wieder zahlreiche Neuheiten, die bereits mit Spannung erwartet werden, wie die Live-Action-Adaption von Avatar und das Science-Fiction-Epos 3 Body Problem.

Kaum ein Thema hat die Serienwelt 2023 so in Atem gehalten wie die Hollywood-Streiks der Drehbuch- und Schauspiel-Gewerkschaften. Die Arbeiten an neuen Serien oder Staffeln wurden monatelang unterbrochen oder konnten gar nicht erst beginnen. Aber keine Sorge. Auch wenn einige Titel viel später kommen, mangelt es im neuen Jahr nicht an Highlights.



Wir haben einen Blick auf die über 100 neuen Netflix-Serien 2024 geworfen und eine Auswahl an 20 kommenden Serien-Highlights zusammengestellt, die in diesem Jahr starten sollen und die ihr euch unbedingt vormerken solltet.

1. Netflix-Highlight 2024: 3 Body Problem

Die 3 Sonnen - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: 3 Body Problem

Start: März 2024

Es könnte das größte Science-Fiction-Epos des Jahres werden. Mit 200 Millionen Dollar in der Hand verfilmen die ehemaligen Game of Thrones-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff Cixin Lius Bestseller-Roman Die drei Sonnen (der Auftakt der Trisolaris-Trilogie). Die Serie erzählt eine komplexe Geschichte über mysteriöse Vorkommnisse in der Wissenschaft, Jahrzehnte umspannende Verschwörungen, ein rätselhaftes Videospiel und eine drohende Invasion einer außerirdischen Spezies.

2. Netflix-Highlight 2024: A Man in Full

Showtime Jeff Daniels in American Rust

Serie: A Man in Full

Start: Im Laufe des Jahres. Seit Ende 2022 abgedreht.

Die Adaption von Tom Wolfes Roman erzählt die Geschichte des Immobilien-Moguls Charlie Croker. Als dessen Firma vor dem Bankrott steht, muss er sein Imperium vor denen verteidigen, die aus seinem Niedergang Gewinn schlagen wollen. Spannend sind hierbei die Beteiligten: Showrunner ist The Lincoln Lawyer-Schöpfer David E. Kelley, während der Cast mit großen Namen wie Jeff Daniels und Diane Lane auftrumpft.

3. Netflix-Highlight 2024: Achtsam Morden

Netflix Tom Schilling in Achtsam Morden

Serie: Achtsam Morden

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten starteten im November 2023.

Rechtsanwalt Björn Diemel (gespielt von Tom Schilling) absolviert ein Achtsamkeitstraining für Führungskräfte. Das Erlernte hilft ihm dabei, nervige Klienten aus dem organisierten Verbrechen und schließlich einen Mord mit innerlicher Gelassenheit zu meistern. Die deutsche Netflix-Serie adaptiert dabei die Bestseller-Romanreihe von Karsten Dusse, deren 5. Band schon Anfang 2024 erscheint.

4. Netflix-Highlight 2024: American Primeval

HBO Taylor Kitsch in True Detective

Serie: American Primeval

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen.

Nach der Miniserie Painkiller hat Regisseur Peter Berg schon sein nächstes Netflix-Projekt in der Mache, das sich diesmal dem Western-Genre zuwendet. American Primeval beleuchtet brutale Konflikte im Wilden Westen des 19. Jahrhundert durch die Geschichten verschiedener Charaktere unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Namhafte Stars wie Taylor Kitsch, Dane DeHaan und Betty Gilpin stehen dafür vor der Kamera.

5. Netflix-Highlight 2024: Avatar - Der Herr der Elemente

Avatar: Der Herr der Elemente - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: Avatar: Der Herr der Elemente

Start: 22. Februar 2024

Eine der besten Zeichentrickserien aller Zeiten bekommt ein Live-Action-Verfilmung in Serienform. Mit moderner Volume-Technik wird hier die epische Geschichte des Avatar Aang und seiner Freunde Katara und Sokka in Szene gesetzt. Avatar: Der Herr der Elemente könnte der größte Fantasy-Hit 2024 werden – oder die größte Fantasy-Enttäuschung seit M. Night Shyamalans erster Realverfilmung von Avatar.

6. Netflix-Highlight 2024: Black Doves

Disney Keira Knightley in Boston Strangler

Serie: Black Doves

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten laufen seit Oktober 2023.

Seine letzte Netflix-Serie (Half Bad) wurde gnadenlos abgesetzt. 2024 versucht Serieschöpfer Joe Barton noch einmal sein Glück beim Streamer und setzt dafür auf geballte Star-Power. Keira Knightley und Ben Whishaw spielen in der Thriller-Serie Black Doves eine Spionin und einen Ex-Assassinen, die in der Unterwelt Londons einem mysteriösen Mörder hinterherjagen und direkt in eine gewaltige Verschwörung hineingeraten.

7. Netflix-Highlight 2024: Dead Boy Detectives

Dead Boy Detectives - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: Dead Boy Detectives

Start: April 2024

Ursprünglich für den Streamingdienst HBO Max angedacht, wurde die DC-Comicverfilmung noch während der Dreharbeiten an Netflix weitergereicht und wird dort nun an das Serienuniversum des Fantasy-Hits Sandman angeschlossen. In Dead Boy Detectives gründen die zwei verstorbenen Jugendlichen Edwin und Charles gemeinsam mit der quicklebendigen Crystal ein Detektiv-Trio, das übernatürliche Fälle löst.

8. Netflix-Highlight 2024: Eric

Disney Benedict Cumberbatch in Doctor Strange 2

Serie: Eric

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten starteten im Frühjahr 2023.

In seiner ersten Serienhauptrolle seit der im Jahr 2018 erschienenen Dramaserie Patrick Melrose führt Benedict Cumberbatch 2024 die Netflix-Serie Eric an. Die Geschichte führt ins New York der 80er Jahre, wo ein TV-Puppenspieler verzweifelt nach seinem vermissten Sohn sucht. Seine einzige Hilfe scheint ein Monster zu sein, das der Fantasie des Kindes entsprungen ist.

9. Netflix-Highlight 2024: Das Signal

Netflix Das Signal

Serie: Das Signal

Start: 7. März 2024

Ein vermisstes Flugzeug, eine verschwundene Astronautin und jede Menge Geheimnisse: Für Mystery-Fans scheint die kommende deutsche Miniserie Das Signal ein gefundenes Fressen zu sein. In der Hauptrolle ist dabei Florian David Fitz zu sehen, der als verzweifelter Familienvater Sven das große Rätsel um seine verschollene Frau lösen muss, die in den Weiten des Alls womöglich etwas entdeckt hat, das die gesamte Welt bedrohen könnte.

10. Netflix-Highlight 2024: Kaos

Disney Jeff Goldblum in Thor 3

Serie: Kaos

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

Eines der vielversprechendsten Fantasy-Highlights auf Netflix ist Kaos, eine schwarzhumorige Neuinterpretation der griechischen Mythologie. Jeff Goldblum gerät darin als Göttervater Zeus in eine Existenzkrise, als eine Falte auf der Stirn all seine Unsicherheiten und Ängste über den eigenen Untergang zutage fördert. Seine eskalierende Paranoia stürzt nun auch das Leben der anderen narzisstischen und neurotischen Gottheiten ins Chaos.

11. Netflix-Highlight 2024: Monsters - The Lyle and Erik Menendez Story

NBC Universal Law & Order: True Crime verfilmte die Geschichte schon

Serie: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Start: Vsl. Ende 2024. Dreharbeiten starten im Dezember 2023

Die True Crime-Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer war ein unglaublicher Erfolg, weshalb Netflix zügig weitere "Staffeln" in Auftrag gab. Die nächste Miniserie der Monster-Anthologie widmet sich der Geschichte der Brüder Menendez, die im Jahr 1989 ihre Eltern töteten und anschließend versuchten, den Mord zu vertuschen. Die Geschichte wurde zuvor bereits in der Serie Law & Order: True Crime aufgearbeitet.

12. Netflix-Highlight 2024: On Record

Fox Will Forte in The Last Man on Earth

Serie: On Record (alternativ: Bodkin)

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten bereits beendet.

Fans von Only Murders in the Building sollten sich den schwarzhumorigen Netflix-Thriller On Record unbedingt vormerken. Hier verschlägt es eine Gruppe von True Crime-Podcaster:innen (u.a. Will Forte) auf der Suche nach der nächsten großen Story in ein irisches Küstenstädtchen. Der Fall um das mysteriöse Verschwinden dreier Personen wird aber bald schon viel komplexer und verwirrender als sie erahnen konnten. Produziert wird die Serie unter anderem von Barack und Michelle Obama.

13. Netflix-Highlight 2024: Ripley

Netflix Andrew Scott ist Ripley

Serie: Ripley

Start: erste Jahreshälfte

Tom Ripley ist ein Gauner, der in den frühen 1960er Jahren angeheuert wird, nach Italien zu reisen und dort den Sohn seiner Auftraggebers zur Rückkehr zu bewegen. Vorlage ist Patricia Highsmiths berühmter Roman Der talentierte Mr. Ripley, der bereits 1960 und 1999 verfilmt wurde. Statt Matt Damon darf in dieser Adaption Andrew Scott das Publikum verführen. Die Schwarz-Weiß-Miniserie wurde eigentlich für den Sender Showtime gedreht. Nach Produktionsende übernahm Netflix das Projekt.



14. Netflix-Highlight: The Bequeathed

The Bequeathed - S01 Teaser Trailer (English Subs) HD

Serie: The Bequeathed

Start: 19. Januar

Eine interessante Netflix-Serie kommt schon Anfang 2024 aus Südkorea. The Bequeathed ist nämlich das neueste Zombie-Projekt von Filmemacher Sang-ho Yeon, dem Schöpfer des Train to Busan-Franchise. Darin erbt eine Frau von ihren verstorbenen Onkel ein Gräberfeld in einer Kleinstadt, wo sich plötzlich mysteriöse Vorfälle zu häufen beginnen.

15. Netflix-Highlight: The Decameron

Disney Tony hale in Quiz Lady

Serie: The Decameron

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten begannen im Januar 2023.

Die Schöpferin der Netflix-Serie Teenage Bounty Hunters verfilmt in ihrem neuen Serienprojekt die italienische Novellensammlung Decamerone, die schon über 670 Jahre alt ist. Die Handlung folgt einer Gruppe Adliger, die sich vor der Pest auf ein glanzvolles Anwesen flüchten. Dort nimmt die Situation allerdings bald eine Herr der Fliegen-Wendung: die noblen Aristokraten beginnen sich gegenseitig zu zerfleischen. Zum Cast gehören Tony Hale und Zosia Mamet.

16. Netflix-Highlight: The Gentlemen

Netflix Theo James in The Gentlemen

Serie: The Gentlemen

Start: Erste Jahreshälfte

Dass Guy Ritchies Action-Komödie The Gentlemen 5 Jahre später mit einem Netflix-Spin-off fortgesetzt wird, hat wohl kaum jemand kommen sehen. Theo James will darin als Eddie Halstead das Drogenimperium von Matthew McConaugheys Mickey Pearson übernehmen. Zur Besetzung gehören neben James auch Kaya Scodelario, Vinnie Jones und Giancarlo Esposito. Ob es ein Wiedersehen mit den Filmfiguren gibt, ist noch nicht bekannt.

17. Netflix-Highlights: The Perfect Couple

Amazon Nicole Kidman in Expats

Serie: The Perfect Couple

Start: Im Laufe des Jahres. Dreharbeiten laufen sein Frühjahr 2023.

Big Little Lies, Nine Perfect Strangers oder The Undoing: Wenn Nicole Kidman für eine Serie vor der Kamera steht, ist Erfolg vorprogrammiert. In ihrer allerersten Netflix-Serie ist sie als reiche Matriarchin und Schriftstellerin zu sehen. Der Hochzeitstag ihres Sohnes steht an. Aber dann geschieht ein Mord. Und natürlich sind alle verdächtig. Für The Perfect Couple arbeitet Kidman erneut mit The Undoing-Regisseurin Susanne Bier zusammen. Ebenfalls zum spannenden Cast gehören Dakota Fanning und Liev Schreiber.

18. Netflix-Highlight: The Witcher Spin-off

Netflix Die Rattenbande aus The Witcher ist zurück

Serie: The Witcher Spin-off

Start: Vsl. erste Jahreshälfte. Dreharbeiten seit Juli 2023 abgeschlossen.

Selbst Henry Cavills Aussteig aus The Witcher kann die Netflix-Expansion des Fantasy-Universums nicht aufhalten. Neben dem Anime-Film The Witcher: Sirens of the Deep bekommt die in Staffel 3 vorgestellte Rattenbande bald ein Prequel, das die tragischen Vorgeschichten der jungen Diebe beleuchtet. Darin treffen die Ratten unter anderem auf Dolph Lundgren und den brutalsten Schurken der gesamten Hexer-Saga.

19. Netflix-Highlight 2024: Zero Day

Apple Robert de Niro in Killers of the Flower Moon

Serie: Zero Day

Start: Vsl. erst Ende des Jahres. Dreharbeiten laufen seit Ende 2023.

Robert De Niro als pensionierter US-Präsident, der nach einer globalen Cyberattacke wieder aktiv wird: Das allein reicht schon aus, um zu wissen, das Zero Day ein Netflix-Highlight werden könnte. Ihr braucht noch weitere Gründe? Jesse Plemons, Connie Britton, Lizzy Caplan, Dan Stevens und Angela Bassett (als aktuelle Präsidentin!). Inszeniert wird die sechsteilige Verschwörungsthriller-Serie von Regisseurin Lesli Linka Glatter (u.a. Homeland, Ray Donovan und Mad Men).

20. Netflix-Highlight 2024: Zwei an einem Tag

Netflix Zwei an einem Tag

Serie: Zwei an einem Tag

Start: 8. Februar 2024

David Nicholls Roman Zwei an einem Tag bzw. One Day wurde bereits 2011 mit Anne Hathaway und Jim Sturgess als Spielfilm umgesetzt. Nun folgt eine Adaption als Serie, in der Leo Woodall (The White Lotus) und Ambika Mod (This is Going to Hurt) in die Rollen von Dexter und Emma schlüpfen, die sich jedes Jahr am 15. Juli treffen.

