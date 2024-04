Eine der besten Sci-Fi-Fortsetzungen aller Zeiten erscheint in technisch perfekter 4K-Edition im Heimkino

Mit Aliens - Die Rückkehr schuf James Cameron eine hochgelobte Fortsetzung zum Sci-Fi-Klassiker Alien. Der zweite Teil erscheint jetzt in einer neuen und technisch verbesserten 4K-Fassung.

Noch immer zählt Alien von Regisseur Ridley Scott zu den besten Sci-Fi-Filmen aller Zeiten und veränderte mit seiner Besetzung einer weiblichen Action-Heldin das Genre. Für die Fortsetzung löste ein Meisterregisseur den anderen ab und auch James Cameron gelang etwas Seltenes: ein grandioser zweiter Teil.

In Aliens – Die Rückkehr führt uns wieder Sigourney Weaver ins Weltraumabenteuer. Am 26. April erscheint der Sci-Fi-Kracher im Heimkino in einer neuen 4K-Edition und kann bereits vorbestellt werden.

Aliens - Die Rückkehr auf 4K + Blu-ray Deal Zu Amazon

Die Heimkinoedition enthält die Kinofassung von 1986 und die Special Edition von 1990 mitsamt 17 Minuten zusätzlichem Bonusmaterial. Hier erfahrt ihr mehr über die Vor- und Nachproduktion, die Inspiration und das Design von Aliens - Die Rückkehr. Neben der neuen und verbesserten 4K-Edition * ist die Fortsetzung auch auf Blu-ray * erhältlich.

Darum geht es in der Sci-Fi-Fortsetzung Aliens - Die Rückkehr

Nach dem Ellen Ripley (Weaver) nach über 50 Jahren aus dem Kälteschlaf erwacht, muss sie mit Entsetzen feststellen, dass die Menschheit eine Kolonie auf dem Planeten betreibt, auf dem sie und ihre Crew damals die Alien-Eier gefunden hatten. Als der Kontakt zur Kolonie abbricht, wird ein schwer bewaffneter Rettungstrupp losgeschickt. Ripley begleitet die Gruppe, immerhin ist sie der einzige Mensch, der Erfahrungen mit den Aliens gemacht hat und die Begegnung überlebte.

Amazon Aliens - Die Rückkehrer fürs Heimkino

Ridley Scott fühlte sich wegen Aliens "verletzt"

In James Camerons Fortsetzung werden die Horror-Elemente zurückgeschraubt und die Action stärker in den Fokus gerückt. Fans liebten die Fortsetzung ebenso sehr wie Kritiker:innen. Auf Rotten Tomatoes erhielt Aliens - Die Rückkehr sogar einen Kritiker-Score von 98 Prozent. Doch eine Person war nicht begeistert.

Ridley Scott war schwer enttäuscht, nicht von James Cameron persönlich, aber darüber, dass das Studio die Fortsetzung in fremde Hände legte, wie er in einem Interview mit Deadline erzählte:

Ich war angepisst. Das würde ich [James Cameron] nie sagen, aber ich glaube, ich war verletzt. Ich wusste, dass ich [mit Alien] etwas ganz Besonderes geschaffen hatte, also wirklich etwas Einmaliges. Ich war verletzt, zutiefst verletzt.

33 Jahre nach Aliens inszenierte Scott zwar mit Prometheus (2012) und Alien: Covenant (2017) zwei weitere Filme des Franchise, doch die konnten nicht mehr mit den ersten beiden mithalten.

Auserzählt ist das Alien-Universum noch lange nicht. Am 15. August startet mit Alien: Romulus eine eigenständige Geschichte mit neuem Cast in den Kinos. Zeitlich ist der siebte Teil zwischen den ersten beiden angesiedelt und erzählt von einer Gruppe junger Weltraum-Kolonisten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.