Eine der besten Sci-Fi-Reihen kehrt zurück: Erster Trailer zum neuen Alien-Film verspricht absoluten Weltraum-Horror

Dieses Jahr kehrt die Alien-Reihe endlich auf die große Leinwand zurück. Mit Alien: Romulus erwartet uns ein ganz besonderer Film der Sci-Fi-Saga. Wir haben den Teaser-Trailer für euch.

Sieben Jahre sind seit dem letzten Alien-Film im Kino vergangenen. Inzwischen ist klar, dass die von Ridley Scott mit Prometheus – Dunkle Zeichen angestoßene Prequel-Reihe keine Zukunft hat. Nach Alien: Covenant war Schluss. Michael Fassbenders Androiden David werden wir vermutlich nicht mehr im Alien-Universum sehen.

Dafür erwartet uns dieses Jahr mit Alien: Romulus ein kleiner Neustart. Obwohl der Film ursprünglich als eigenständiges Weltraum-Abenteuer gehandelt wurde, stellt sich nun heraus, dass die Handlung zwischen den ersten beiden Teilen angesiedelt ist. Bei Alien: Romulus ist quasi ein Interquel, wie der Hollywood Reporter schreibt.

Teaser-Trailer zu Alien: Romulus von Horror-Meister Fede Álvarez mit Priscilla-Star Cailee Spaeny

Alien: Romulus - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Inszeniert wurde Alien: Romulus von Fede Álvarez, der in den vergangenen Jahren gleich mit mehreren Horror-Filmen für Aufsehen gesorgt hat. Zuerst wäre da der extrem düstere Evil Dead aus dem Jahr 2013, der mit einem Blutregen sondergleichen aufwartet. Darüber hinaus lieferte Álvarez 2016 den knallharten Don't Breathe ab.

Cailee Spaeny übernimmt die Hauptrolle in Alien: Romulus und tritt damit in die Fußstapfen von Schauspielerinnen wie Sigourney Weaver (Alien) und Noomi Rapace (Prometheus). Bekannt ist Spaeny vor allem für ihre überragende Darbietung in Sofia Coppolas Priscilla, der letztes Jahr ins Kino kam und aktuell bei Mubi streamt.

Das erste Poster zu Alien: Romulus:

20th Century Studios Alien: Romulus

Im actiongeladenen Teaser-Trailer zu Alien: Romulus sehen wir Spaeny, wie sie durch die klaustrophobischen Gänge eines Raumschiffs rennt. Dort erwartet sie das pure Grauen in Form eines ikonischen Film-Monsters. Wie es aussieht, dürfen wir uns auf einen weiteren erbarmungslosen Überlebenskampf in der Finsternis des Weltraums freuen.

Die offizielle Synopse zu Alien: Romulus lautet wie folgt:

Während eine Gruppe junger Weltraumkolonisatoren in den Tiefen des Weltalls eine verlassene Raumstation ausräumt, trifft sie auf die furchterregendste Lebensform des Universums.

Neuer Sci-Fi-Film: Wann startet Alien: Romulus im Kino?

Alien: Romulus startet am 15. August 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt sechste Film in der Alien-Reihe. Darüber hinaus befindet sich eine Alien-Serie in der Entwicklung, die sich ebenfalls um neue Figuren dreht und einen Blick auf die Erde wirft. Wann die Alien-Serie startet, ist allerdings noch nicht bekannt.