Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres lässt euch die fantastische erste Folge jetzt gratis streamen – und das ausgerechnet auf Twitter (!)

In der Apple TV+-Serie Silo müssen Menschen in einer Endzeit-Gesellschaft ums Überleben kämpfen. Die erste Folge der Sci-Fi-Produktion könnt ihr jetzt gratis schauen.

Neben der packenden Sci-Fi-Serie Foundation hat Apple TV+ mittlerweile eine weitere neue Produktion aus dem Genre im Angebot. In Silo müssen Menschen in einer dystopischen Zukunft unter der zerstörten Erde ums Überleben kämpfen.

Apple hat Vertrauen in die Serie gesetzt und die Sci-Fi-Produktion bereits um eine 2. Staffel verlängert. Falls ihr noch überlegt, ob ihr ein Apple TV+-Abo abschließen sollt, könnt ihr die erste Folge von Silo jetzt komplett gratis schauen.

Apple hat Silo Folge 1 komplett auf Twitter hochgeladen

Wenn ihr euch einen ersten Eindruck von der Sci-Fi-Serie verschaffen wollt, könnt ihr den Auftakt von Silo jetzt komplett ohne Abo schauen:

Worum geht es in der Sci-Fi-Serie Silo?

Silo spielt in einer fernen Zukunft, in der die Erdoberfläche unbewohnbar geworden ist. Die letzten 10.000 Menschen haben sich ins titelgebende Silo zurückgezogen, wo auf 144 Stockwerken Autokratie, Intrigen und düstere Geheimnisse herrschen. Als die Mechanikerin Juliette (Rebecca Ferguson) überraschend zum neuen Sheriff ernannt wird, verfolgt sie in ihrer Machtposition ganz eigene Ziele.

Die erste Staffel Silo umfasst insgesamt 10 Episoden. Das Staffelfinale erscheint am 30. Juni 2023 bei dem Streaming-Dienst. Wann die bestätigte 2. Staffel startet, ist noch nicht bekannt.

