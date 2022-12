Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist jetzt komplett bei Amazon Prime – kaum jemand schaut sie

Das Sci-Fi-Highlight Peripherie gibt es jetzt vollständig bei Amazon Prime Video. Viel mehr Menschen sollten die grandiose Serie sehen. Und ihr zu Staffel 2 verhelfen.

Peripherie auf Amazon Prime: Serien-Meisterwerk stammt von Sci-Fi-Experten

Peripherie ist eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres und die wohl gegenwärtig beste Sci-Fi-Serie auf Amazon Prime Video. Trotz Online-Hype ist sieJetzt gibt es alle acht Folgen komplett im Stream.

Die Geschichte um die Videospielbegeisterten Geschwister Flynn (Chloë Grace Moretz) und Burton (Jack Reynor) dreht sich um Zeitreisen, den gesellschaftlichen Kollaps, Kriegsveteranen und jede Menge Zukunftstechnik. Je weniger man über die Story vorher weiß, desto besser.

Nicht verschweigen sollte man aber das unglaubliche Maß an Talent, das bisher in die Serie geflossen ist. Die gefeierte gleichnamige Buchvorlage etwa stammt von Sci-Fi-Legende William Gibson (Neuromancer). Produziert wird Peripherie von den Westworld-Visionären Lisa Joy und Jonathan Nolan.

Auch auf dem Regiestuhl sitzt mit Vincenzo Natali (Cube) kein Unbekannter. Die geballte Kraft der großen Namen vor und hinter der Kamera ergibt am Ende ein Resultat voller Bildgewalt, packender Dramaturgie, klugen Ideen und komplexen Figuren.

Wann kommt Staffel 2 von Peripherie zu Amazon Prime Video?

Sofern endlich mehr Menschen von Peripherie wissen und die einzigartige Serie schauen, ist eine Fortsetzung nicht unwahrscheinlich. Bisher ist eine zweite Staffel aber noch nicht bestätigt. Mit dem zweiten Buch der sogenannten Jackpot-Reihe hat Autor Gibson das Material für weitere Episoden schon bereitgestellt.

