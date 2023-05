Eine der besten Sci-Fi-Serien, die selbst Star Trek übertrifft, kehrt nach 25 Jahren mit Film zurück: "Ein Liebesbrief an die Fans"

Star Trek ist nicht die einzige legendäre Science-Fiction-Serie. In den 1990er Jahren konnte auch Babylon 5 zahlreiche Fans finden. Jetzt kehrt die Serie in Form eines Animationsfilms zurück.

Wenn wir an große Science-Fiction-Serien denken, kommen zuerst Titel wie Raumschiff Enterprise und Battlestar Galactica in den Sinn. Deutlich weniger bekannt ist Spacecenter Babylon 5, die von 1993 bis 1998 ausgestrahlt wurde. Für viele Sci-Fi-Fans gehört die Serie jedoch zu den besten Vertretern des Genres.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Versuche gegeben, Babylon 5 zurückzubringen. Letztes Jahr berichteten wir von einem Reboot, das für den US-amerikanischen Sender The CW entstehen sollte. Nun kommt alles ganz anders: Babylon 5 kehrt zurück, allerdings in Form eines Animationsfilms.

Sci-Fi-Rückkehr: J. Michael Straczynski kündigt neuen Babylon 5-Film an

Niemand Geringeres als Serienschöpfer J. Michael Straczynski teilt die frohe Botschaft mit den Fans geteilt. Das Projekt kommt von Warner Bros. Animation und WB Home Entertainment. Uns erwartet eine klassische Babylon 5-Geschichte, die genauso rau wie herzlich sein soll. Straczynski, der das Drhebuch selbst geschrieben hat, bezeichnet den neuen Babylon 5-Film als einen "Liebesbrief an die Fans" der Serie.

Wie der Film heißt und wann er veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Straczynski verspricht, dass in den kommenden Wochen weitere Details zur unerwarteten Babylon 5-Fortsetzung eintreffen werden. Eine spannende Info fügt er seinem Post dennoch hinzu: Der Film ist bereits fertig. Nach all den gescheiterten Wiederbelebungsversuchen der vergangenen Jahre ist das definitiv eine willkommene Nachricht.

Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob Babylon 5 das große Comeback gelingt. Wenn der neue Film gut bei den Fans ankommt und eine neue Generation an das Sci-Fi-Franchise heranführen kann, wird es in Zukunft vielleicht noch weitere Ableger aus dem Spacecenter geben. Straczynski ist sichtlich motiviert, das Universum weiter auszubauen.

