Eine der besten Sci-Fi-Serien, die selbst Star Trek übertrifft: Schöpfer kämpft um Rückkehr, aber braucht deine Hilfe

Babylon 5 ist eine der besten Science-Fiction-Serien, die jemals im Fernsehen zu sehen war. Jetzt ruft Schöpfer J. Michael Straczynski die Fans auf, sich für das Reboot stark zu machen.

Wenn es um große, wegweisende Science-Fiction-Serien geht, führt kein Weg am Star Trek-Franchise vorbei. Angefangen bei der Originalserie bis hin zu späteren Ablegern wie The Next Generation hat Star Trek das Bild der Zukunft im Fernsehen geprägt. In den 1990er kam jedoch eine weitere starke Science-Fiction-Serie dazu.

Spacecenter Babylon 5, geschaffen von J. Michael Straczynski, entpuppte sich im Verlauf von fünf Staffeln mit insgesamt 110 Episoden und mehreren Spin-offs als packende Sci-Fi-Geschichte. Ursprünglich wurde die Serie von 1993 bis 1998 ausgestrahlt. Nun soll sie in Form eines Reboot auf die heimischen Bildschirme zurückkehren.



Babylon 5-Reboot in Gefahr: J. Michael Straczynski wendet sich an die Fans für Sci-Fi-Reboot

Letztes Jahr im September berichtete Deadline , dass sich eine Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers bei The CW in Arbeit befindet. Nachdem bei dem Sender in den vergangenen Monaten einiges umgestellt wurde, ist die Zukunft der neuen Babylon 5-Serie aber nicht mehr sicher. Ende des Monats soll über ihr Schicksal entschieden werden.

Aus diesem Grund ruft Straczynski die Fans bei Twitter auf, ihre Liebe und Begeisterung für das Franchise zum Ausdruck zu bringen. Nur wenn ihre Stimmen gehört werden, hat das Reboot eine Chance. Ansonsten könnte die Rückkehr zur Raumstation Babylon 5, wo Menschen und Aliens aufeinandertreffen, vorzeitig abgesagt werden.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

