Eine der besten Sci-Fi-Serien ist zurück – viel zu wenige haben sie gesehen und jetzt startet schon Staffel 3

Die bildgewaltige Science-Fiction-Serie Foundation begeistert seit zwei Staffeln bei Apple TV+. Heute startet nach langer Pause endlich Staffel 3 mit 10 neuen Folgen.

Bildgewaltig, episch und maßlos unterschätzt: Die Science-Fiction-Serie Foundation ist eines von vielen Opfern des absoluten Streaming-Exzesses. Ohne konstanten Serien-Overload hätte die monumentale Weltraumsaga nach Isaac Asimovs Romanvorlage sicherlich das Game of Thrones des Sci-Fi-Genres werden können. Stattdessen entwickelte sie sich zum absoluten Geheimtipp, den viel zu wenige gesehen haben.

Jetzt ist aber die ideale Gelegenheit, um dieses Versäumnis nachzuholen. Erstmals 2021 schlug Foundation beim Streamingdienst Apple TV+ auf. Am heutigen 11. Juli 2025 startet nach langer Pause und einigen Produktionsrückschlägen endlich die 3. Staffel, in der nichts weniger als die Vernichtung der gesamten Menschheit kurz bevorsteht.

Schon 3 Staffeln: Foundation ist eine der besten Sci-Fi-Serien

Foundation erzählt eine Jahrhunderte umspannende Geschichte, die mit einer schrecklichen Zukunftsvision beginnt. Der Mathematiker Hari Seldon (Jared Harris) entwickelt mit der sogenannten Psychohistorik eine Methode, um den Verlauf der Menschheit wissenschaftlich zu berechnen.

Und so sieht er den unvermeidlichen Niedergang des mächtigen Galaktischen Imperiums und ein Jahrtausende anhaltendes dunkles Zeitalter voraus. Gemeinsam mit seinem Protegé Gaal Dornick (Lou Llobell) begründet Seldon die Foundation, eine Gruppierung, die durch geschickte Manipulation des Weltgeschehens das kommende Zeitalter des Chaos verkürzen will.

Mit visuellem Bombast, komplexen Handlungsgeflechten, spannenden Figuren und einer epischen Geschichte konnte sich Foundation direkt einen Platz in unserem Ranking der besten Science-Fiction-Serien seit 2000 sichern – und sie wird von Staffel zu Staffel besser. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommen die Seasons 2 und 3 jeweils auf einen perfekten Review-Score von 100 Prozent.

152 Jahre später: Foundation Staffel 3 bringt die Menschheit an den Abgrund

Die 3. Staffel von Foundation macht einen gewaltigen Sprung in die Zukunft. Ganze 152 Jahre nach den Ereignissen der vorherigen Season beginnt ein Weltraumpirat namens The Mule (Pilou Asbæk) einen Feldzug des Schreckens. Ganze Armeen und Planeten kann er mit Leichtigkeit in die Knie zwingen, denn er verfügt als Mutant über die Fähigkeit, Gedanken zu manipulieren und zu kontrollieren.

Gaal Dornick und Hari Seldon haben die Ankunft natürlich längst vorhergesehen und mithilfe von Stasis-Kapseln die letzten Jahrzehnte genutzt, um die geheime zweite Foundation auf die bevorstehende "dritte Krise" vorzubereiten. Der Kampf gegen den Mule erweist sich jedoch als weitaus tückischer als gedacht und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Foundation Staffel 3 schauen:

Foundation - S03 Trailer (Deutsch) HD

Natürlich ist auch das cleonische Imperium wieder mit von der Partie. Foundation gelingt es dabei, Dawn (Cassian Bilton), Day (Lee Pace) und Dusk (Terrence Mann) völlig neue und überraschende Facetten abzugewinnen, denn die drei Klon-Herrscher stürzen wie ihr Empire in ein dramatisches Ungleichgewicht.

Doch vor allem Roboterdame Demerzel (Laura Birn) erweist sich als großes Highlight von Staffel 3. Nachdem sie berechnen kann, dass sowohl der Niedergang des Imperiums als auch der gesamten Menschheit in nur vier Monaten bevorsteht, gerät sie in ein existenzielles Dilemma, das ihre einprogrammierte Loyalität den Cleons gegenüber auf eine harte Probe stellt.

Die 3. Staffel von Foundation besteht aus insgesamt 10 Episoden, die bis zum 12. September 2025 immer freitags bei Apple TV+ erscheinen.