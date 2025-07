In 7 Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien zurück: 152 Jahre nach Staffel 2 steht die Menschheit vor dem Ende

Die bildgewaltige Science-Fiction-Serie Foundation begeistert seit zwei Staffeln bei Apple TV+. Jetzt erscheint nach langer Pause endlich Staffel 3.

Die epische Science-Fiction-Serie Foundation hat sich seit ihrem Start im Jahr 2021 zu einem der größten Genre-Geheimtipps unserer Zeit entwickelt. Bei der Moviepilot-Community kommt die bildgewaltige Weltraumsaga auf eine starke Durchschnittswertung von 7,5 Punkten und in unserem Ranking der besten Sci-Fi-Serien seit 2000 landete Foundation auf Platz 29.

Zwei Staffeln gibt es bereits beim Streaming-Dienst Apple TV+ zu sehen. Nach einer Pause von zwei Jahren und einigen Produktionsrückschlägen geht es in wenigen Tagen endlich mit neuen Folgen weiter. Der Start Foundation Staffel 3 steht kurz bevor.

Sci-Fi-Highlight bei Apple TV+: Foundation Staffel 3 springt 152 Jahre in die Zukunft

Das Weltraumepos nach Isaac Asimovs Romanvorlage erzählt eine Jahrhunderte umspannende Geschichte über eine Gruppe von Außenseiter:innen, die sich gegen das mächtige Galaktische Imperium auflehnt. Ausgangspunkt ist eine Hiobsbotschaft des Mathematikers Hari Seldon (Jared Harris), der Mithilfe seiner Methode der Psychohistorik den Verlauf der Menschheitsgeschichte berechnet – und den Niedergang des Imperiums sowie ein Jahrtausende anhaltendes dunkles Zeitalter vorhersagt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Foundation Staffel 3 schauen:

Foundation - S03 Trailer (Deutsch) HD

Die 3. Staffel von Foundation macht nun einen gewaltigen Sprung in die Zukunft. 152 Jahre nach den Ereignissen der vorherigen Season steht eine gewaltige Krise bevor. In bereits vier Monaten soll der Fall des Cleonischen Imperium – bestehend aus dem geklonten Empire-Trio Dawn (Cassian Bilton), Day (Lee Pace) und Dusk (Terrence Mann) – sowie der Untergang der gesamten Menschheit bevorstehen.

Seldons Protegé Gaal Dornick (Lou Llobell) sieht die Ursache dafür in dem gefährlichen Weltraumpiraten The Mule (Pilou Asbæk), der Gedanken manipulieren kann und sich zum Herrscher über die Galaxis aufschwingen will. Die mittlerweile mächtige Foundation, das strauchelnde Imperium sowie eine geheime zweite Foundation müssen jetzt einen Weg finden, um den Mule stoppen zu können.

Wann startet Foundation Staffel 3 bei Apple TV+?

Die erste Folge der neuen Season startet bereits am 11. Juli 2025 bei Apple TV+. Danach kommt jeden Freitag eine weitere Episode der 3. Staffel Foundation. Insgesamt erscheinen zehn Folgen.

