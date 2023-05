Eine der besten Sci-Fi-Serien kehrt zurück: Der erste Trailer zeigt das Comeback eines Fan-Lieblings nach 10 Jahren

Doctor Who kehrt noch dieses Jahr mit drei großen Specials zurück. Und mit ihnen David Tennant als einer der größten Lieblinge der Sci-Fi-Serie. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer.

Sci-Fi-Fans werden 2023 ordentlich feiern. Mit Doctor Who kehrt eine der besten und langlebigsten Serien des Genres zurück. Und zwar mit gleich drei Specials, in denen Liebling David Tennant (Bad Samaritan) erneut in die Rolle des titelgebenden Doktors schlüpft. Seine Rückkehr ist jetzt erstmals in einem langen Trailer zu sehen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu den Doctor Who-Specials auf Englisch an:

Doctor Who 2023 - Trailer 60th Anniversary Specials (English) HD

Doctor Who-Liebling David Tennant kehrt nach 10 Jahren Pause zurück

Doctor Who gibt es als Sci-Fi-Serie bereits seit 1963. Die Story dreht sich um einen zeitreisenden Außerirdischen, der in unterschiedlichsten Inkarnationen die Menschheit vor diversen Gefahren bewahrt. Seit dem Start haben insgesamt 14 Schauspieler:innen die Rolle des Doktors verkörpert. Tennant darf als 10. und 14. Inkarnation gleich zweimal in die Haut des Weltenretters schlüpfen.

Der kommenden 14. Staffel der Serie sollen nämlich drei Doctor Who-Specials mit Tennant vorausgehen. Daraufhin wird die Rolle von Ncuti Gatwa (Sex Education) übernommen, der die Hauptrolle in den regulären Folgen übernimmt.

Wann kommen die Specials und die 14. Staffel der Sci-Fi-Serie Doctor Who?

Leider gibt es weder für die drei Specials noch für die 14. Staffel der Sci-Fi-Serie derzeit einen präzisen Starttermin, sie sollen Ende 2023 kommen. In Großbritannien werden sie von der BBC ausgestrahlt, auf dem internationalen Markt von Disney+.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.