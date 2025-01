Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit läuft auf ihr 2. Staffelfinale zu: "Eine große, böse Sache" wartet auf die Überlebenden

Am Freitag endet die 2. Staffel von Silo, eine der derzeit besten Science-Fiction-Serien. Aber was erwartet Fans im Finale? Ein Clip und Aussagen des Showrunners deuten es an.

Silo gehört zu den besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahre und schaffte es mit Staffel 1 sogar in die Redaktions-Liste der besten Serien 2023. Aktuell läuft bereits die 2. Staffel und Season 3 und 4 wurden vom Streaming-Dienst Apple TV+ bereits bestellt. Die Grundidee von Silo ist denkbar simpel: In der Zukunft ist die Erdoberfläche toxisch und die Menschen leben in einem 144 Stockwerke tiefen Silo unter der Erde. Hier gelten strenge Regeln und die Welt außerhalb stellt eines großes Rätsel dar. Im Verlauf der 1. und laufenden 2. Staffel werden einige Geheimnisse aufgedeckt, die das Weltbild der Überlebenden auf den Kopf stellen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den Serien-Check zu Silo durchlesen, in dem Moviepilot-Redakteur Max Wieseler seine Begeisterung über die Adaption eines Romans von Hugh Howey teilt. Alle Silo-Fans können sich nun mit einem Sneak Peek-Video und Aussagen des Showrunners auf das kommende Staffelfinale einstimmen. Ab jetzt folgen mögliche Spoiler zur 2. Staffel von Silo. Am Freitag geht die 2. Staffel der Science-Fiction-Serie zu Ende Staffel 2 besteht wieder aus zehn Folgen, die freitags auf Apple TV+ veröffentlicht werden. Neun sind bereits gelaufen. Hier könnt ihr schon mal einen Clip aus dem Staffelfinale anschauen, in dem Tim Robbins' Figur Bernard, IT-Chef und Vertreter des Status Quo im Silo, im Mittelpunkt steht. Schaut euch hier die Sneak Peek aus dem Finale der 2. Staffel an: Silo - S2E10 Sneak Peek (English) HD Eines der großen Geheimnisse der 2. Staffel wird in der vorletzten Episode angedeutet. Da findet Lukas (Avi Nash) einen Tunnel unter dem Silo. Sollte er jemandem davon erzählen, wird jedoch – so eine Computer-Stimme – eine sogenannte "Safeguard" initiiert. Eine Schutzmaßnahme oder Sicherung, die ziemlich gefährlich klingt. Aber worum handelt es sich? Im Interview mit Collider macht Showrunner Graham Yost neugierig: Episode 9 endet mit: 'Wissen Sie, was die Safeguard ist, Mr. Kyle?' 'Ja, das weiß ich.' Nun, wir wissen nicht, was es ist, aber wir werden in der nächsten Folge eine Idee bekommen, und das ist nicht gut. Es ist keine gute Sache. Es ist eine große, böse Sache. Wie genau die Sicherung aussieht, wollte Yost aber nicht verraten. Das Finale der 2. Staffel von Silo könnt ihr ab dem 17. Januar auf Apple TV+ schauen. Falls ihr neugierig seid, könnt ihr bei dem Streamer auch die 1. Staffel nachholen. Auch interessant: Die besten Sci-Fi-Serien der 2020er nach Moviepilot-Bewertungen Weitere Serien-Tipps findet ihr im Podcast: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung