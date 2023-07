Eine der besten Serien 2021 jetzt streamen: Das Meisterwerk beruht auf einer der schlimmsten Katastrophen der letzten 40 Jahre

Ein erschütterndes Serien-Meisterwerk versteckte sich lange auf einem unbekannten Streaming-Dienst. Jetzt könnt ihr It's a Sin endlich kostenlos in der ZDF-Mediathek schauen.

Wer kennt es nicht? Monat für Monat starten immer mehr neue Serien und niemand hat die Zeit, das alles zu schauen. Serien, die nicht bei Netflix, Disney+ und Amazon laufen, finden dabei oft kaum Beachtung. So erging es auch der Ausnahmeserie It's a Sin aus dem Jahr 2021, die euch emotional auswringt wie kaum eine andere.

Lange Zeit versteckte sich It's a Sin beim nicht mehr existenten Streaming-Dienst Starzplay. Aber jetzt gibt es keinen Grund mehr, dieses Serien-Meisterwerk zu verpassen. Denn nach der TV-Ausstrahlung bei ZDFneo streamen seit dem 7. Juli nun alle fünf Episoden kostenfrei in der ZDF-Mediathek .

Neu in der ZDF-Mediathek: In It's a Sin verwandelt sich Lebensfreude in absoluten Horror

Hinter dem Projekt steckt Russell T. Davies als Autor, der unter anderen das Science-Fiction-Universum Doctor Who wiederbelebte und mit dem erschütternden Sci-Fi-Drama Years and Years begeisterte. Inszeniert wurde It's a Sin von Peter Hoar, der zuletzt in The Last of Us unzählige Zuschauer-Herzen brach.

In It's a Sin folgen wir einer Gruppe von Freunden – die schwulen Männer Ritchie (Olly Alexander), Colin (Callum Scott Howells), Roscoe (Omari Douglas) und Ash (Nathaniel Curtis) sowie ihre beste Freundin Jill (Lydia West) – während eines Lebensabschnitts, in dem sich alles ändert. Sie tätigen ihre ersten Schritte als Erwachsene, befreien sich in der Großstadt London vollen allen Zwängen und genießen die neu gefundene Freiheit in vollen Zügen auf Partys und in fremden Betten.

Aber leider befinden wir uns im Großbritannien der frühen 1980er Jahre und ein neuartiges Virus bricht wie eine dunkle Wolke über sie herein. Die HIV- und AIDS-Krise wird alles verändern. Unaufhaltsam und mit schnellen Schritten bewegt sich die Serie immer tiefer in das düsterste Kapitel der LGBTQ+ Geschichte hinein.

Bald schon weicht die Lebensfreunde der jungen Charaktere dem blanken Horror. Gerade noch feiern sie mit ihnen nahestehenden Menschen. Von einem Tag auf den anderen sind sie plötzlich verschwunden. Eigentlich sollte für sie das Leben gerade erst richtig beginnen. Nun ist für sie inmitten von Paranoia, Angst und Unwissenheit der Tod ein ständiger Begleiter.

Ein schonungslos authentisches und absolut herzzerreißendes Serien-Meisterwerk

It's a Sin ist ein aufwühlender Blick auf die Auswirkungen der AIDS-Krise in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Jede der Figuren macht im Verlauf der fünf Folgen eigenständige Erfahrungen und so setzt sich die Serie zu einer großen Collage unterschiedlicher Geschichten über Homosexualität in Zeiten der AIDS-Krise zusammen.



Was die Serie so besonders macht, ist aber nicht das pure Trauma, das die Figuren erleben müssen. Es sind die unverschämt charmanten wie liebenswerten (und größtenteils) queeren Hauptdarstellenden – mit dabei auch Neil Patrick Harris als Gaststar. Die Charaktere ködern euch mit ihrer Lebensfreunde und lassen euch ein Teil ihrer WG-Gemeinschaft des Pink Palace werden. Und dann reißen euch ihre Schicksale in den emotionalen Abgrund.

Und dieser Abgrund ist tief. Auch wenn die Figuren fiktiv sind, sind ihre Geschichten authentisch und geben das Lebensgefühl und die Lebenswelt queerer Menschen in den 1980er Jahren unverfälscht und schonungslos ehrlich wieder. Sie verkörpern ausgelöschte Erinnerungen und Leben, die hätten gelebt werden können. In diesem Punkt ist die Serie ungemein schmerzhaft. Stellt euch darauf ein, dehydriert zu werden.

Die Botschaft von It's a Sin ist auch 40 Jahre nach der AIDS-Krise noch extrem wichtig

It's a Sin ist nicht nur eine meisterhaft geschriebene Serie, sondern auch eine verdammt wichtige. Über 40 Jahre nach Beginn der AIDS-Krise soll das kollektive Trauma der queeren Community nicht vergessen werden.

Die Serie erinnert an den verzweifelten Ruf nach Akzeptanz, nach Hilfe in einer Gesellschaft, die die Betroffenen der AIDS-Krise verleugnet, wegsperrt, diffamiert, zum Feindbild erklärt und zum Sterben zurücklässt. Für viele queere Menschen war diese Zeit von Schuld bestimmt – und der Scham, die ihnen von Politik, Medien und Gesellschaft auferlegt wurde.

It's a Sin ist ein Schlag in die Magengrube. Die Miniserie ist ein Mahnmal. Denn Homophobie und Stigmatisierung sind bis heute nicht aus der Gesellschaft verschwunden und kosten junge Menschenleben. Die Botschaft ist weiterhin brandaktuell.

Mehr Informationen zu HIV und sexuell übertragbaren Infektionen findet ihr auf der Seite der Initiative zur Förderung sexueller Gesundheit der BZgA namens Liebesleben . Ihr habt Fragen zum Thema STIs, zu Sexualität oder dem Coming Out? Scheut euch nicht, die Angebote der Beratungsstellen und telefonischen Beratung in Anspruch zu nehmen.



