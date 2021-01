Endlich gratis streamen: Die packendste Zukunftsvision des letzten Jahres geht unter die Haut

Years and Years heißt die britische Serien-Sensation, die letztes Jahr nur für Zahlungswillige nach Deutschland kam und bald für alle in der ZDF-Mediathek gratis anschaubar ist.

Viel zu selten gibt es diese eine Ausnahme-Serie, die einen mit der überraschenden Wucht eines Schnellzuges erfasst, emotional mitreißt und auch nach ihrem Ende nicht mehr so schnell wieder loslässt. Das britische Years and Years ist eine solche Serie.

Heute werden alle 6 Episoden ab 20:15 Uhr bei ZDFneo gezeigt. Ab Morgen, also ab dem 15. Januar 2021 kann Years and Years dann in der ZDF-Mediathek kostenlos im Stream abgerufen werden. Eine Gelegenheit, die sich niemand entgehen lassen sollte.



Serien-Geheimtipp: Years and Years entwirft die Zukunft so, dass sie wehtut

Nicht umsonst landete Years and Years auf einem der vordersten Plätze der redaktionellen Top 30 Serien des Jahres 2020.

Trotzdem blieb die BBC-Serie auf Platz 5 der besten Serien, die bisher nur gegen einen Aufpreis bei Amazons Starz Play zu streamen war, mit nur knapp über 100 Moviepilot-Bewertungen ein Geheimtipp. Das wird sich nun hoffentlich ändern, wenn sie gratis verfügbar wird.

Lasst euch vom Trailer zu Years and Years verführen

Years and Years - S01 Trailer (English) HD

Years and Years spielt vorrangig im englischen Manchester. Gezeigt wird ab 2019 aus der Sicht der Familie Lyons über mehr als zehn Jahre hinweg die mögliche Richtung von England und der Welt. Zukünftige wirtschaftliche, technologische, politische und beunruhigende gesellschaftliche Entwicklungen entfalten sich auf einem persönlichen Level.

Es geht gut los: Die besten neuen Serien und Staffeln im Januar 2021

Da Years and Years in Großbritannien bereits 2019 erschien, sind manche Vorhersagen inzwischen nicht mehr zutreffend. Trumps Wiederwahl ist ein mittlerweile abgewendetes Szenario und auch die Corona-Pandemie hätte die Serie nicht voraussehen können.

Trotzdem fühlen sich die in der Serie entworfenen Zukunftsvision erschreckend wirklichkeitsnah an, wenn Nationalisten erstarken, Banken straucheln und die Klima- und Flüchtlings-Krise sich dramatisch zuspitzt.



© BBC Years and Years: Familie Lyons sieht Nachrichten

Nicht nur wenn Familie Lyons hilf- und fassungslos die Nachrichten schaut und immer neue Schreckensmeldungen sie zu überwältigen drohen, mag Years and Years so manchen Serien-Fans an das eigene Leben erinnern.



Years and Years überzeugt insbesondere durch die fehlbaren Figuren

Auch beim Ranking der besten Serien 2020 der Moviepilot-Community kletterte Years and Years auf Platz 8. Wenn die vier Lyons-Geschwister mir ihren Familien straucheln, lieben und hassen bleibt einem gar nichts anderes übrig, als mit ihrem Leben mitzufiebern.



Das gilt in Years and Years für Stephen (Rory Kinnear) und Celeste (T'Nia Miller), die als Eltern nur schwer mit dem Wunschtraum ihrer Tochter umgehen können, einst "trans-human" zu werden, also sich zu digitalisieren zu lassen.

Das gilt für die ergreifende Liebesgeschichte zwischen Daniel (Russell Tovey) und dem Ukraine-Flüchtling Viktor (baldiger Herr der Ringe-Star Maxim Baldry). Es gilt für die Aktivistin Edith (Jessica Hynes), die für ihre Überzeugungen alles riskiert. Und es gilt auch für die anderen: Die Charaktere haben alle ihre Stärken und Macken und wachsen einem in ihrer Fehlbarkeit ans Herz.

© BBC Years and Years: Emma Thompson

Über allem thront in Years and Years als Serien-Sahnehäubchen eine Donald Trump ebenbürtige Emma Thompson. Mit ihrer ausfallenden und doch zum Volk sprechenden Art erstarkt sie als Politikerin Vivienne Rook und gründet eine Partei, die nach einem Schimpfwort benannt ist: die Four Star Party. Was braucht es mehr, als mit einem '**** you' nach den Sternen zu greifen?



Subtile Science-Fiction verschmilzt in der ZDF-Mediathek mit menschlichen Ängsten

Als Blick voraus auf die nächste Dekade ist Years ans Years ist nicht nur eine Drama-, sondern auch eine Science-Fiction-Serie. Der Sog, der sich hier entfaltet, speist sich aber nicht (ausschließlich) aus technologischen Weiterentwicklungen wie unter der Haut implantierten Telefonen, sondern eben vor allem durch die Nähe zur Wirklichkeit.

Hier wird auf schockierend realistische Weise das Weltgeschehen reflektiert und glaubhaft weiterentwickelt. Years and Years hat verstanden, dass der größte Schrecken bei uns zu Hause wohnt. Im Kreis der Familie, auf der Couch und in den manchmal schwer zu begreifenden Überzeugungen der Menschen, die uns am nächsten stehen.

© BBC Years and Years: Sharon Duncan-Brewster und Russell Tovey

Jeder Sci-Fi-Fan weiß, dass das, was uns heute beschäftigt, auch immer in den Bildern mitschwingt, die wir uns heute von der Zukunft machen.

Die Serie Years and Years hat das im besten Sinne verinnerlicht. Das Ergebnis ist zutiefst beunruhigend und faszinierend zugleich. Und damit auf jeden Fall eure Aufmerksamkeit wert.

Habt ihr das Serien-Highlight Years and Years längst auf dem Schirm? Werdet ihr einen Blick riskieren oder habt es längst?