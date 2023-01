Neue Folge von Horror-Serie The Last of Us haut alle um: "Eine der besten Serien-Episoden, die ich je gesehen habe"

Die 3. Folge von The Last of Us befeuert den Hype um die neue Horrorserie kräftig. Nach zwei herausragenden Kapiteln ist nun sogar von einer der besten Serien-Episoden aller Zeiten die Rede.

Kann der Hype um The Last of Us noch größer werden? Nachdem es bereits in den vergangenen Wochen gigantische Jubelstürme seitens der Fans gab, war es fraglich, wie sich die Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe aus dem Hause Naughty Dog überhaupt noch steigern will. Jetzt haben wir die Antwort.

Long, Long Time, der 3. Folge von The Last of Us, ist die bisher beste Episode der Serie und übertrumpft die vorherigen Kapitel mit einer unerwarteten Entscheidung. Außerdem haben wir jetzt Gewissheit: Craig Mazin und Neil Druckmann wollen nicht einfach nur das Spiel Einstellung für Einstellung kopieren. Hinter der Serie steckt noch viel mehr.

Achtung, es folgen minimale Spoiler!

The Last of Us: Folge 3 entfernt sich von der Videospielvorlage und erschüttert die Fans

Die 3. Folge von The Last of Us erweitert die vertraute Geschichte um neue Gedanken und Hintergründe. Damit entfernt sich die Serie zum ersten Mal so richtig von der Vorlage. Bisher waren es vor allem die Prologe, die das bekannte The Last of Us-Terrain verlassen haben. Dieses Mal gehen Mazin und Druckmann noch einen Schritt weiter.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Last of Us schauen:

The Last of Us - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Die Veränderungen stoßen bei Fans auf großen Anklang und rufen emotionale Reaktionen hervor. Spuk in Hill House-Mastermind Mike Flanagan, der sich bestens mit seriellem Erzählen und Horrorgeschichten auskennt, verkündete auf Twitter sogar, dass es sich hierbei um eine der besten Serien-Episoden aller Zeiten handelt.

Mit der 3. Folge hat The Last of Us 75 ergreifende Minuten geschaffen, die einen so schnell nicht mehr loslassen und mit Tränen nach Hause schicken.

Womöglich müsst ihr euch vor Tränen sogar so sehr die Augen reiben, dass von denen am Ende nichts mehr von diesen übrigbleibt. Ein extremes Bild, aber wir reden hier auch von einer Serie, die sich vor allem durch emotionale Extremsituationen definiert.

Bereits die Videospiele haben nicht mit Gefühlen gegeizt. Doch mit dem Abgrund, den uns die 3. Folge von The Last of Us herunterstürzt, hat kaum jemand gerechnet.

Eigentlich könnte die Sache ganz einfach sein. Joel braucht ein Auto, also sucht er sich eins. Die kreativen Köpfe hinter der Serie haben sich jedoch dazu entschlossen, aus dieser einfachen Prämisse eine der herzzerreißendsten TV-Stunden zu machen.

Nach dieser Episode hätte auch Rick Grimes einen emotionalen Zusammenbruch. Und der hat bereits einige nervenaufreibende Dinge in The Walking Dead erlebt.

Das Element der Überraschung hat The Last of Us komplett auf seiner Seite. Plötzlich entsteht aus dem Endzeithorror eine der besten queeren Liebesgeschichten, die in den vergangenen Jahren in Form bewegter Bilder erzählt wurde.

The Last of Us hat sich diese Woche definitiv eine Scheibe von The Leftovers abgeschnitten, wo es ebenfalls um Verlusterfahrungen geht, die nicht selten in unerwarteten und unglaublich guten Bottle-Episoden erzählt werden.

Die 3. Folge von The Last of Us könnt ihr ab sofort bei Sky und dem dazugehörigen Stremaing-Dienst WOW schauen. Insgesamt sechs weitere Kapitel erwarten uns im Rahmen der 1. Staffel, die im Wochentakt jeden Montag veröffentlicht wird.

