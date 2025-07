Eine der besten Serien unserer Zeit endet doch nicht: Jetzt wurde auch Staffel 5 bestätigt

Nach dem letzten Staffelfinale von The Bear waren viele nicht sicher, ob es mit der gefeierten Chicago-Restaurantserie weitergehen würde. Nun ist eine weitere Season sicher.

Die Chicagoer Cuisine-Serie The Bear: King of the Kitchen serviert seit vier Staffeln mit das Beste, was die Serienwelt zu bieten hat. Es ist aber noch mindestens ein weiterer Gang am köcheln, wie jetzt bekannt wurde. Bedeutet jenseits von Restaurantsprache: FX hat eine 5. Staffel bestellt, die uns wie immer via Disney+ serviert werden wird.

The Bear Staffel 5: Köstliches Serien-Highlight geht doch noch weiter

Am 26. Juni ging die bisher letzte Season der Küchen-Dramedy bei Disney+ online. Prominente Gaststars, bestens in Szene gesetzte Kochkreationen und jede Menge Beauty-Shots von Chicago inklusive, versteht sich. Doch am Ende sah es kurz so aus, als hätten wir es bereits mit der Finalstaffel des halbstündigen Emmy-Abräumerformats zu tun.

Spoiler zu The Bear Staffel 4 Folge 10: Als wir Carmy (Jeremy Allen White) und Sydney (Ayo Edebiri) zum letzten Mal sehen, eröffnet der Chefkoch seiner Restaurantpartnerin, dass er sich aus der Küche zurückziehen will. So endet die Staffel damit, dass Sydney und Richie (Ebon Moss-Bachrach) The Bear übernehmen. Spoiler Ende.



Nun soll die Story aber weitergehen und wird vermutlich die Jagd nach dem ersehnten Michelin-Stern beinhalten. FX-Senderchef John Landgraf sagte (via Variety ) Folgendes zur Verlängerung:

The Bear bleibt weltweit ein Favorit bei den Fans, und ihre Reaktion auf diese Staffel – wie man an den unglaublich hohen Zuschauerzahlen sehen kann – war spektakulär wie in jeder seiner vorherigen Staffeln. Jahr für Jahr machen [Serienschöpfer] Chris Storer, die Produzent:innen, der Cast und das Team The Bear zu einer der besten Serien im Fernsehen, und wir sind begeistert, dass sie diese großartige Geschichte weiter erzählen werden.

The Bear verschlingt Emmy-Nominierungen und -Auszeichnungen wie andere Cornflakes zum Frühstück, weshalb die Terminpläne des gefragten Casts mittlerweile ziemlich voll sind. Welche Stars und Gaststars wann für Staffel 5 zurückkehren, ist also noch nicht ganz raus. Laut Deadline soll die nächste Season aber schon irgendwann 2026 aufgetischt werden.

