Eine der brillantesten Sci-Fi-Reihen mit unfassbarer Action: Bestellt die 5-Filme-Collection in perfekter 4K-Qualität vor

Die Mad Max Saga mit ihren atemberaubenden und actiongeladenen Straßenschlachten ist jetzt seit 31 Jahren im Kino zu sehen. Nun erscheinen die fünf Filme erstmals in der Collector's Edition in 4K fürs Heimkino.

Nach dem erst vor wenigen Tagen der neuste Film der apokalyptische Sci-Fi-Reihe Furiosa: A Mad Max Saga * im Heimkino erschienen ist, können Fans schon das nächste Highlight vorbestellen: Die ultimative Mad Max 5-Film-Collecotor's Edition *, die euch weit über neun Stunden beste Action-Unterhaltung bietet.

Ultimative Mad Max 5-Film-Collecotor's Edition sichern Deal Zu Amazon

In der neuen Edition erwarten euch die fünf Filme in bester 4K-Qualität. Zusätzlich findet ihr jede Menge neues Bonusmaterial auf einer weiteren 4K UHD Disc und zwei Blu-rays.

Blutjunger Mel Gibson in Low-Budget Hit Mad Max

Bereits seit 45 Jahren führt George Miller bei der Mad Max Reihe Regie. Den Anfang machte 1979 Mad Max mit einem 21-jährigen Mel Gibson. Der Low-Budget-Film kostete gerade einmal 200.000 US-Dollar und musste in Ausstattung und Setting einige Kompromisse eingehen. Dennoch wurde der Action-Film so erfolgreich, dass er Mel Gibson die Hollywood-Karriere ebnete und Miller noch zwei weitere Filme mit dem Star drehen konnte.

Amazon Mad Max 5-Film-Collecotor's Edition in 4K

Auch in Mad Max II - Der Vollstrecker und Mad Max III - Jenseits der Donnerkuppel erwarten euch Straßen, die in Schlachtfelder verwandelt werden. Max (Gibson) muss es darin mit wilden Räuberbanden aufnehmen, die das Benzin im Land plündern und mit der bösen Königin, die ihn zum Sterben in die Wüste schickt.

Bildgewaltige Action im Reboot Mad Max: Fury Road und dem Prequel Furiosa

Im Franchise- und Reboot-Zeitalter, sah Miller offenbar seine Chance gekommen, seiner Reihe wieder neues Leben einzuhauchen. 31 Jahre nach dem letzten Teil sorgte er mit der Neuverfilmung Mad Max: Fury Road für Aufsehen.

Die Streitigkeiten hinter den Kulissen zwischen den beiden Hauptdarsteller:innen Charlize Theron und Tom Hardy merkt man dem Film glücklicherweise nicht an. Stattdessen bleiben die bildgewaltigen Action-Szenen im Kopf, die dem Film auch ganze sechs Oscars einbrachten.

In diesem Jahr erfolgte dann das heißersehnte Prequel Furiosa: A Mad Max Saga. Das extrem mitreißende Epos ist fast perfekt geworden und zeigt uns, wie aus dem Mädchen Furiosa eine hartgesottene Kriegerin wurde.

Trotz weiterhin begeisterter Kritiken war der 168 Millionen teure Film an den Kinokassen ein Flop. Nun ist die geplante Fortsetzung Mad Max: Wasteland mit Tom Hardy eher unwahrscheinlich. Zum Trost kommt die 5-Film-Collector's Edition wie gerufen, mit der ihr auch die älteren Filme des brillanten Action-Franchise in bester 4K-Qualität genießen könnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.