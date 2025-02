Eine der erfolgreichsten Amazon-Serien kehrt in 7 Tagen zurück: Reacher Staffel 3 enthüllt Alan Ritchsons größten Gegner

In einer Woche ist es soweit: Alan Ritchson kehrt als hünenhafter Ex-Soldat Reacher auf Amazon zurück. In Staffel 3 trifft er dabei auf seinen größten Widersacher. Und einen alten Erzfeind.

Eigentlich müsste man ihn schon von weitem sehen: Das hochgeschossene Kraftpaket Reacher (Alan Ritchson) kehrt in wenigen Tagen für Reacher Staffel 3 auf Amazon Prime Video zurück. In den neuen Folgen der extrem beliebten Action-Serie widmet sich der Ex-Soldat erst einmal dem Teppichhandel. Ja, richtig gehört.

Amazon-Held Reacher will sich in Staffel 3 für einen brutalen Mord rächen

Zu Beginn der 3. Staffel wird Reacher von der US-Antidrogenbehörde DEA angeworben, um den zwielichtigen Unternehmer Zachary Beck (Anthony Michael Hall) auszuspionieren. Unter dem Deckmantel eines Teppichgeschäfts soll er verbrecherische Machenschaften pflegen.

Schaut euch hier den neuesten Reacher Staffel 3-Trailer an:

Reacher - S03 Trailer (Deutsch) HD

Um Beck nahe zu kommen, gewinnt Reacher bei einer fingierten Entführung das Vertrauen seines Sohnes (Johnny Berchtold). Dessen dankbarer Vater integriert den Retter in seine Bodyguard-Truppe. Alan Ritchsons Held muss aber schnell feststellen, dass er dort nicht das größte Muskelpaket ist: Mit dem gigantischen Paulie (Olivier Richters) steht er vor seinem wortwörtlich größten Gegner.

Beck und Paulie sind zwar gefährliche Widersacher, bringen Reachers Blut aber nicht zum Kochen. Das erreicht erst das Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten: Quinn (Brian Tee), an dem er sich für ein grausames Verbrechen aus seiner Vergangenheit rächen will, scheint in Becks Geschäfte involviert zu sein.

Wann kommt Reacher Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Reacher Staffel 3 startet am 20. Februar 2025 bei Amazon Prime Video. Die ersten drei Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht, jede weitere Episode erscheint im Wochenrhythmus. Das große Finale kann ab dem 27. März gestreamt werden.

Reacher Staffel 3 basiert wie die bisherigen Staffeln auf den Romanvorlagen von Lee Child. Die neuen Folgen adaptieren dabei das Buch Persuader, das im Deutschen Der Janusmann heißt. Zur Reihe gehören mittlerweile 29 veröffentlichte Romane.