Eine der genialsten Thriller-Serien der letzten Jahre kehrt bald zurück: Der neue Trailer entfesselt Horror und Lachanfälle

Eine der besten Thriller-Serien der letzten fünf Jahre ist endlich wieder da. Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird klar, dass das Horror-Trauma für die jungen Protagonistinnen noch lange nicht vorbei ist.

Wen die Not aneinanderschweißt, ist ein Leben lang verbunden – und zwar in Freundschaft oder Feindschaft, wie Yellowjackets zeigt. Die Thriller-Serie über die Frauen einer Fußballmannschaft und ihren Flugzeugabsturz in der Wildnis wird bald mit Staffel 3 fortgesetzt. Der erste ausführliche Trailer zeigt schon jetzt, dass es sowohl mit Horror als auch Humor weitergeht.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Yellowjackets Staffel 3 an:

Yellowjackets - S03 Trailer (English) HD

Thriller-Serie Yellowjackets erzählt die Horror-Folgen eines Unfalls

Yellowjackets dreht sich um das grausige Schicksal einer Gruppe von jungen Fußballerinnen, die für ein Spiel ihrer Schulmannschaft in die US-Stadt Seattle fliegen. Auf dem Weg stürzen sie über den gigantischen Wäldern Kanadas ab. Dort bleiben sie für 19 Monate, in denen die Umstände immer verzweifelter und grausamer werden.

Wie der Trailer schon andeutet, wird auch Staffel 3 die einzigartige Yellowjackets-Mischung aus Thriller, Horror und skurriler Komik fortsetzen. Die Serie spielt auf zwei Zeitebenen: 1996 im kanadischen Wald und in der Gegenwart. Dort haben die Protagonistinnen immer noch mit ihren einschneidenden Erlebnissen zu kämpfen.

Vor der Kamera sind seit 2021 viele Stars zu sehen: Neben Melanie Lynskey (Two and a Half Men) und Christina Ricci (Sleepy Hollow) gehörten auch Juliette Lewis (Strange Days), Ella Purnell (Fallout) und Elijah Wood (Der Herr der Ringe) zum Cast der Serie.

Wann kommt Staffel 3 von Yellowjackets nach Deutschland?

Die 3. Staffel von Yellowjackets soll hierzulande am 14. Februar 2025 bei Paramount+ erscheinen. Zu streamen gibt es die bisherigen Folgen auch bei Amazon im Paramount+-Kanal sowie als Kauf- und Leihversion. Hinter der Serie stecken die Showrunner:innen Ashley Lyle und Bart Nickerson, die unter anderem als Producer von Narcos tätig waren.