Eine der größten Fantasy-Serien endet: Der Trailer zu Outlander Staffel 8 enthüllt Start des Zeitreise-Finales

Die historische Zeitreise-Serie Outlander bringt mit Staffel 8 schon bald die Geschichte von Jamie und Claire Fraiser zu Ende. Der erste Trailer enthüllt jetzt, wann es so weit ist.

Zeitreisen, ein Hauch Fantasy und ganz viel Romantik: Seit 2014 lässt uns Outlander mit der epischen Familiengeschichte der Frasers mitfiebern. Nach über einer Dekade und insgesamt acht Staffeln mit 101 Episoden heißt es in diesem Jahr jedoch Abschied nehmen von Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe).



In Rahmen der diesjährigen San Diego Comic-Con gaben Cast und Crew jetzt erste Einblicke in das bevorstehende Fantasy-Finale mit einem frischen Teaser-Trailer und der Enthüllung des Startzeitraums von Staffel 8.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Outlander Staffel 8 schauen:

Outlander - Season 8 SDCC Teaser (English) HD

Outlander Staffel 8 ist das Ende der Fantasy-Geschichte von Jamie und Claire

Wird es ein Happy End für die Frasers geben oder wird eine der Hauptfiguren im Finale streben? Wie die Geschichte von Jamie und Claire zu Ende gehen wird, wissen nicht einmal Fans der Romane von Diana Gabaldon. Nach Game of Thrones ist Outlander die nächste große Fantasy-Adaption, die ihre Vorlage überholt.

Staffel 8 wird zuerst den 9. Roman, Das Schwärmen von tausend Bienen * (Go Tell the Bees that I am Gone), in verkürzter Form adaptieren. Unter anderem kehren dabei Brianna (Sophie Skelton) und Roger (Richard Rankin) sowie ihre Kinder per Zeitreise zurück ins 18. Jahrhundert auf Fraser's Ridge. Doch der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg als auch der nach dem Jakobitengold suchende Rob Cameron (Chris Fulton) bringen das Leben des Clans in große Gefahr.

Besonders spannend wird es für Fans, sobald Outlander die Vorlage hinter sich lässt und eigene Wege für den Abschluss der Geschichte finden muss. Eines steht schon fest: Wir werden endlich erfahren, was es mit dem Geist von James Fraser in der allerersten Folge auf sich hatte.

Wann startet Outlander Staffel 8?

Das große Finale von Outlander beginnt in den USA erst Anfang 2026 beim Sender Starz. Insgesamt zehn Episoden gibt es zu sehen, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Hierzulande wird Staffel 8 voraussichtlich wieder zeitnah als digitale Kaufversion mit Staffelpass angeboten.

Bevor Outlander nach acht Staffeln beendet wird, geht es aber schon diesem Sommer zurück in die Welt von Steinkreisen, Zeitreisen und schottischen Highlights. Am 9. August 2025 startet die Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood bei Magenta TV und folgt den dramatischen Erlebnissen der Eltern von Jamie und Claire, deren Geschichte enger verknüpft ist als bisher angenommen.

Mit dem Ende von Outlander müssen sich Fans nicht komplett von der Welt des Fraser-Clans verabschieden. Das Spin-off Blood of My Blood wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert, die voraussichtlich 2026 zu sehen sein wird. Darüber hinaus steht auch die Veröffentlichung des 10. und finalen Bands von Diana Gabaldons Romanvorlage aus: A Blessing for a Warrior Going Out.

